Volby 2021 online. Tady jsou nástroje, které vám pomohou dobře se rozhodnout

Základní přístupy k volbám jsou dva. Buď se budete rozhodovat podle emocí, dojmů a sympatií, nebo můžete zaujmout pragmatický přístup. My se soustředíme na pragmatický, čistě analytický přístup k problému, jen tak se dá dobrat k objektivnímu výsledku – najít takovou stranu či uskupení, které bude chtít docílit toho, co chceme i my. Nicméně emoce zajisté svou roli ve volbách mají, jen je vhodné je nechat až na konečnou rozhodovací fázi.

Kam patříte

Ze všeho nejdříve není špatné zjistit, kam se svými názory a postoji na naší politické mapě patříte – zda jste ekonomicky orientováni spíše doleva, doprava a zda jste více progresivní, či konzervativní. Pomůže vám to se alespoň základně zorientovat, ke kterým stranám máte ideologicky a programově nejblíže.

Takovýto kompas najdete na stránce www.irozhlas.cz/volebni-kompas-2021. Obsahuje 30 otázek s nejdůležitějšími tématy a odkazuje na nizozemskou společnost Kieskompas, na jejíž metodologii byla založena.

Jak strany plnily své sliby

Strana, uskupení či hnutí může mít program, jaký chce. Když z něj ale během volebního období splní jen hrstku slibů, nelze věřit tomu, co slibuje. Musíte zohlednit dva faktory: první je ten, že žádná strana u nás nikdy neměla sama 101 poslanců, proto vždy musela utvořit koalici s jinou stranou či stranami a v rámci této koalice musela ze svého programu slevit, dělat kompromisy.

Volební programy jsou směrodatné v zemích, ve kterých jsou jen dvě supersilné strany a vítězem tak je jen jediná z nich – jako je tomu třeba v USA. U nás se berou předvolební sliby a programy spíše jako odrazové můstky k vyjednávání do případné koaliční vlády. Druhým faktorem je skutečnost, že pokud se strana ocitne v opozici, může svůj program prosazovat jen stěží.

Přesto se u nás máme od čeho odrazit – dosavadní vláda ANO + ČSSD s podporou KSČM schválila 27. 6. 2018 své programové prohlášení a server Demagog.cz udělal podrobnou analýzu 50 slibů, jež měla tato vláda sílu a potenciál prosadit.

Jako další vodítko mezi sliby a reálným hlasováním může posloužit iniciativa Rekonstrukce státu (www.rekonstrukce­statu.cz) lobující za systémová opatření proti zneužívání veřejných peněz. Ta spustila Volebního průvodce (www.volebnipruvodce.cz), ve kterém hodnotí, jak stávající strany hlasovaly pro protikorupční zákony, co slibují a jak jsou financovány – to vše na škále od 1 do 5 jako ve škole. Můžete si tak udělat obrázek o tom, kdo (včetně jednotlivých kandidátů) skutečně bojuje proti korupci a kdo o tom jen mluví.