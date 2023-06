Voicebox od Mety vám dá do úst něco, co jste nikdy neřekli. Je to prý nejpokročilejší hlasová AI

Meta se na svém blogu pochlubila novou generativní AI Voicebox (PDF). Jak už název napovídá, tentokrát se jedná o převodník textu na hlas (TTS), ovšem poněkud zdatnější než ten, který známe třeba z chytrých reproduktorů vyzbrojených hlasovou asistentkou.

Voicebox totiž umí nejen generovat hlas z textové předlohy, ale také přenášet styl mluvčího napříč šesti podporovanými jazyky (angličtina, němčina, španělština, francouzština, portugalština a polština).

Představení schopností Voiceboxu:

Když tedy budeme mít krátkou nahrávku třeba hypotetického Jacka Nowaka z Poznaně a budeme chtít, aby Jacek namísto své rodilé polštiny sebevědomě prohlásil: „Your flowers are beautiful,“ Voicebox použije jeho nahrávku jako zdroj stylu, který přenese na generátor TTS.

Údajně nejpokročilejší svého druhu

Podle zveřejněných ukázek to funguje velmi dobře a Meta se prsí, že je Voicebox v tuto chvíli nejpokročilejší technologií svého druhu. Podle testů hravě strčí do kapsy i konkurenční VALL-E od Microsoftu, se kterým autoři vyrukovali zkraje letošního roku.

Jelikož v Metě Voicebox trénovali co nejširším způsobem a je to tedy univerzální zvukový procesor, který může provádět v podstatě jakékoliv editace (stejně jako si třeba ChatGPT zase dokáže povídat na libovolné téma), technologie by si měla poradit také s editací a filtrováním – třeba dokáže z nahrávky odstranit rušivé prvky jako zvuk klaksonu a podobně.



Meta se chlubí velmi věrným přenosem zvukového stylu, který je lepší než u konkurence

Autoři doufají, že by mohl Voicebox v budoucnosti pomoci třeba zvukovým střihačům. Osud technologie ale není zřejmý, zatím jej totiž nijak neuvolnili širší veřejnosti.

Stejně jako v ostatních případech se totiž obávají snadného zneužití ze strany tvůrců fake news, kteří by mohli dát do úst nejrůznějším celebrit slova, která nikdy nevyřkly.