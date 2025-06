Vodafone v Česku otestoval internet o rychlosti 20 Gb/s. Na takový ani nejsou běžné počítače připravené

Vodafone spolu s Nokií v pražské Playzone Areně otestovali v reálném provozu zatím nejrychlejší pasivní optickou síť. Demonstrovali technologii 25G PON, která by v příštích letech mohla být dostupná na běžných přípojkách pro domácnosti i firmy. Koncová rychlost dosáhla 19,7 Gb/s, přičemž ji trochu brzdil také počítač, na kterém test probíhal.

Technologie může běžet na stávající infrastruktuře, jen bude třeba vyměnit vybavení na straně Vodafonu a modemy u klientů. Stávající optické linky položené v zemi se však nahrazovat nemusí. Kdy ji Vodafone začne nabízet koncovým uživatelům, zatím firma neoznámila.

Zejména domácnosti by dnes měly problém takovou rychlost uživit. V praxi se přenáší 2,5 GB za sekundu. To vyžaduje opravdu rychlé SSD připravené pro takový konstantní zápis. Nehledě na to, že počítače typicky ani neobsahují tak rychlé síťové rozhraní. Nejmodernější Wi-Fi i Ethernet mají jednotky gigabitů za sekundu. Nejrychlejší switche s podporou 10Gb/s Ethernetu jsou drahé. A rychlejší se používají prakticky jen v datacenterech. A nejspíš žádná internetová služba se s koncovým uzlem nespojí takovou rychlostí, takže vytížit 20 Gb/s by vyžadovalo paralelní stahování z více zdrojů.

Dva gigabity pro milion domácností

Vodafone ale rozšíří i novinku, kterou si můžete vyzkoušet ihned. Od dubna nabízí na síti bývalé UPC rychlost až 2000/400 Mb/s. Nadále probíhá modernizace sítě a firma již upgradovala více než polovinu infrastruktury. Ještě před čtvrt rokem nabízela 1Gb/s internet pro 1,6 milionu domácností a 2Gb/s pro 600 tisíc. Aktuálně již 1Gb/s je pro 2 miliony domácností a 2Gb/s pro 800 tisíc. Na milion se pak firma dostane v průběhu léta.