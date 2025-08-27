Vodafone nabízí rychlejší internet než O2 a T-Mobile. Láká na 2 Gb/s v obou směrech

Vodafone je první z velké trojky operátorů, který spouští optický internet se symetrickou rychlostí 2 Gb/s. T-Mobile a O2 mají v nabídce dvougigový tarif také, ale upload je u nich „jen“ poloviční. Paradoxní přitom je, že vyšší rychlost nabízí v části sítě sdílené právě s T-Mobilem, nebo obě firmy teď optiku na vybraných místech budují společně.
Nový tarif Internet Ultra+ Fibre standardně stojí 799 Kč měsíčně, případně verze Lite dostupná v méně vytížených lokalitách je za 699 Kč. Vodafone však jako akci nabízí první rok za 299 Kč měsíčně.
Pro tento typ připojení firma nabízí též nový modem Zyxel EE5301 s podporou 10G Ethernetu a Wi-Fi 7 s celkovou propustností až 7200 Mb/s.
Vodafone již dvougigový internet poskytuje v dosahu 1,3 milionu domácností, avšak ve většině sítě půjde o připojení přes exUPC či Cetin, který dosahuje jednogigového uploadu. Symetrické 2 Gb/s jsou dostupné pro přibližně 150 tisíc domácností.
Poznámka: T-Mobile ve vybraných lokalitách nabízí symetrických 8 Gb/s, avšak stále jde o experimentální/testovací provoz, nikoliv běžný komerční tarif.