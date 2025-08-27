Živě Premium
Vodafone nabízí rychlejší internet než O2 a T-Mobile. Láká na 2 Gb/s v obou směrech | Ilustrace: AI Gemini

Ilustrace: AI Gemini

Vodafone nabízí rychlejší internet než O2 a T-Mobile. Láká na 2 Gb/s v obou směrech

Lukáš Václavík
27. srpna 2025
Diskuze (2)
  • Vodafone jako první z obrů nabízí internet se symetrickou rychlostí 2 Gb/s.
  • Tarif Ultra+ Fibre je k dispozici za akční cenu 299 Kč měsíčně během prvního roku.
  • Firma spolu s ním uvádí i nový modem s rychlým Ethernetem a Wi-Fi 7.

Vodafone je první z velké trojky operátorů, který spouští optický internet se symetrickou rychlostí 2 Gb/s. T-Mobile a O2 mají v nabídce dvougigový tarif také, ale upload je u nich „jen“ poloviční. Paradoxní přitom je, že vyšší rychlost nabízí v části sítě sdílené právě s T-Mobilem, nebo obě firmy teď optiku na vybraných místech budují společně.

Nový tarif Internet Ultra+ Fibre standardně stojí 799 Kč měsíčně, případně verze Lite dostupná v méně vytížených lokalitách je za 699 Kč. Vodafone však jako akci nabízí první rok za 299 Kč měsíčně.

Pro tento typ připojení firma nabízí též nový modem Zyxel EE5301 s podporou 10G Ethernetu a Wi-Fi 7 s celkovou propustností až 7200 Mb/s.

Vodafone již dvougigový internet poskytuje v dosahu 1,3 milionu domácností, avšak ve většině sítě půjde o připojení přes exUPC či Cetin, který dosahuje jednogigového uploadu. Symetrické 2 Gb/s jsou dostupné pro přibližně 150 tisíc domácností.

Poznámka: T-Mobile ve vybraných lokalitách nabízí symetrických 8 Gb/s, avšak stále jde o experimentální/testovací provoz, nikoliv běžný komerční tarif.

Zdroje a další informace: Vodafone
Vstoupit do diskuze (2)

Určitě si přečtěte

Články odjinud