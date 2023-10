Vlny jdou naproti přirozené poloze rukou. Ergonomická klávesnice Logitech Wave Keys kupodivu není drahá

Také si pod pojmem ergonomická klávesnice představíte divoce zprohýbané kreace, které jsme vídali v minulosti? Nová Logitech Wave Keys není tak dramatická. Také se snaží dostat ruce, zápěstí a předloktí do přirozené pozice, ale její křivky jsou jemnější. Přitom rozložení kláves je standardní, zvykání na novou klávesnici by mělo být rychlé. Únavu kritických částí rukou při dlouhé práci má redukovat také integrovaná polstrovaná opěrka dlaní.

Klávesnice je bezdrátová, přes Bluetooth či přiložený adaptér Logi BOLT se dá připojit k počítačům, smartphonům, tabletům, chytrým televizím a dalším typům zařízení – díky přepínači mohou být až tři naráz, pak jednou klávesou zvolíte, které právě bude aktivní. Obsslužná aplikace Logi Options+ umožní vytvářet klávesové zkratky nebo makra Smart Actions pro automatizaci často opakovaných činností (třeba spuštění programů na začátku pracovního dne).



Na obrázcích vidíte novou klávesnici Wave Keys společně s vertikální ergonomickou myší Lift, kterou jsme testovali před rokem. Není to náhoda, oba produkty patří do řady Ergo.

Cena a dostupnost

Klávesnice Wave Keys bude v grafitové a krémové barvě od 11. října dostupná u vybraných prodejců (Alza, CZC a HP Tronic) za doporučenou cenu 1 799 Kč. To je relativně příznivá cena (minimálně na poměry Logitechu). Růžová varianta se přidá na jaře 2024.

Logitech představil také pro firmy určenou variantu Wave Keys for Business. Díky softwaru Logitech Sync je připravena na hromadné nasazení a správu týmy IT podpory. Připojuje se pouze přes adaptér Logi Bolt, který zajistí spolehlivé zabezpečené připojení i v bezdrátově přehlceném prostředí velkých kancelářských komplexů. Wave Keys for Business v grafitové barvě budou k dostání na webu www.logitech.com a u autorizovaných prodejců od listopadu 2023.