V lednu by Nvidia měla začít prodávat GeForce RTX 3080 Ti s 20 GB paměti

Kvůli velké poptávce po stávajících modelech se dle dřívějších neoficiálních informací Nvidia rozhodla, že odloží uvedení dalších variant karet, které mají větší kapacitu paměti. Právě kapacita pamětí je víceméně jedinou výtkou nových karet řady GeForce RTX 3000 a ukázaly to i nové modely grafických karet od AMD řady Radeon RX 6000, které mají 16 GB GDDR6.

Nvidia ale pochopitelně musí na novou nabídku od AMD reagovat navíc i kvůli tomu, že se už objevila i první hra Godfall, která přímo vyžaduje 12 GB videopaměti pro nastavení maximální kvality obrazu ve 4K.

Hned v lednu příštího roku bychom se dle informací Hkepc tak měli dočkat uvedení nového modelu GeForce RTX 3080 Ti, který bude mít místo 10 GB paměti rovnou dvojnásobek – 20 GB paměti GDDR6X. Karta by měla používat čip GA102-250-KD-A1 a zatím se spekuluje nad tím, že bude mít i vyšší výkon díky vyššímu počtu jader cuda – 10 496 místo 8 704 u klasické GeForce RTX 3080. TDP by mělo zůstat stejných 320 W. Pokud se tyto specifikace nakonec potvrdí, mohl by být výkon velmi podobný GeForce RTX 3090 (24 GB GDDR6X).

Předpokládaná cena by mohla přímo konkurovat Radeonu RX 6900 XT, tedy 999 dolarů (v přepočtu asi 28 tisíc korun).

Video z uvedení karet GeForce RTX 3000