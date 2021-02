VLC media player chystá letos velkou aktualizaci: verze 4.0 přinese nové uživatelské rozhraní

Multimediální přehrávač VLC media player oslavil 1. února 20 let své existence. Ve svém segmentu je tak doslova legendou a příjemným faktem je, že jeho vývojáři neustále pracují na dalším vylepšování. V uplynulých letech však vývoj pokračoval spíše drobnými evolučními krůčky.

Poslední velká aktualizace na verzi 3.0 vyšla v prosinci roku 2018. Od té doby se přehrávač dočkal dvanácti minoritních updatů a jeho aktuální verze pro Windows, Linux a macOS nese číslo 3.0.12. V letošním roce bychom se měli dočkat velké aktualizace – VLC media player 4.0 přinese například nové uživatelské rozhraní, informuje magazín The Verge.

Co čekat od VLC 4.0?

Nová verze by dle webu Protocol měla vyjít v průběhu následujících měsíců. Prezident open source projektu VideoLAN Jean-Baptiste Kempf vyjádřil své přesvědčení, že nové rozhraní bude působit „trochu modernějším dojmem“. Z jeho slov lze soudit, že nepůjde o vysloveně zásadní změnu v podobě kompletního „překopání“ UI.

Něco málo lze vytušit ze snímků obrazovek, jež Kempf v únoru 2019 zařadil do své prezentace na konferenci FOSDEM. Obrázky zachycovaly rozhraní, kde namísto světle šedého schématu hrají prim průhledné ovládací prvky a moderně vypadající ikony. „Nedělejte si starosti,“ zavtipkoval vývojář v průběhu přednášky. „Stále můžete použít příkazový řádek.“

K dalším změnám verze 4.0 budou patřit širší možnosti integrace online obsahu. Konkrétně by mělo být možné doinstalovat do přehrávače doplňky, jež umožní přehrávání videí třetích stran. Novinkou bude schopnost nabízet bezplatná videa podporovaná reklamami, podobně jako to dělá Plex v rámci své streamovací služby. To by mohlo vést k novým příležitostem v oblasti příjmů.

Konkurence iMDb?

Další zajímavou novinkou bude nový způsob běhu VLC media playeru v rámci webových stránek. Programátoři připravují novou verzi softwaru, který bude možné spustit uvnitř webové stránky pomocí Webassembly a JavaScriptu namísto starého zásuvného modulu prohlížeče. To by mělo umožnit přehrát „jakýkoli typ filmu přímo v browseru“.

Možná úplně nejzajímavější je nový projekt, interně známý pod označením Moviepedia. Má se jednat o pokus o vybudování databáze filmů ve stylu IMDb, kterou mohou spravovat a udržovat samotní uživatelé. Vývojáři VLC se také nadále podílejí na přípravě video kodeků nové generace jako jsou AV1 a AV2.

Bohužel v tuto chvíli není znám přesný termín, kdy bychom se měli dočkat vydání VLC media playeru ve verzi 4.0. To je celkem pochopitelné, neboť „Většina lidí, kteří pracovali na VLC, to dělala ve svém volném čase, jen aby udělali radost ostatním lidem,“ říká Kempf.