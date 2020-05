Vlastník Kauflandu a Lidlu chce konkurovat Amazonu, spustí vlastní cloudové služby

Cloudové řešení Amazonu brzy dostane minimálně v Evropě konkurenci. A rovnou od firmy, která je Čechům velmi dobře známá. Německá retailová skupina Schwarz Group, která vlastní mimo jiné řetězce Lidl a Kaufland, se chystá spustit své vlastní cloudové služby, informuje týdeník Lebensmittel Zeitung.

Rozhodnutí skupiny předcházela akvizice softwarové společnosti Camao IDC, kterou Schwarz Group koupila na začátku května. K obchodu došlo navzdory koronakrizi, jež ve skutečnosti celý proces urychlila. Již dříve se skupina rozhodla investovat do digitalizace a pandemie dle jejích slov jen ukázala, jak je tento krok nutný.

Nově Schwarz Group získala 70 cloudových specialistů, kteří budou na chystaných službách pracovat. Projektu bude šéfovat dosavadní strategický šéf skupiny Stefan Herold, který počítá s tím, že cloud se eventuálně stane důležitou součástí celé společnosti.

Že půjde o jasnou konkurenci pro Amazon Web Services, se Schwarz Group netají. Myslí si nicméně, že má šanci uchopit část trhu, zejména v Evropě. Jejich cloudové služby totiž mají mít větší větší důraz na ochranu soukromí a dat, což je něco, kvůli čemuž je Amazon v Evropě často kritizován. Skupina dokonce doufá, že pečlivé následování všech evropských ochranných pravidel dokáže porazit fakt, že tak nízkou cenu jako AWS zřejmě nabídnout nedokáže.

O velkých digitalizačních plánech majitele Lidlu se mluví minimálně od minulého října. Již dříve skupina avizovala, že chce otevřít nová data centra a se svou IT divizí, která čítá přes 3000 zaměstnanců, má velké plány. Objevily se i zprávy, že Lidl chce ve Velké Británii do poloviny roku zahájit online roznáškovou službu, která by měla být poháněna právě jeho vlastním cloudovým řešením. Může jít o test, který se posléze rozšíří i do zbytku zemí.