Vlastní Netflix i GeForce Now: Jak nahradit služby s předplatným vlastním řešením

Se vzrůstajícím počtem předplacených služeb vyvstává otázka, zda je nelze nahradit vlastním řešením. Domácí systémy sice nebudou tak pohodlné, zato ale s mnohem menšími náklady.

Výhodou předplacených služeb, ať už je to Netflix, Spotify, OneDrive, nebo GeForce Now, je jednoznačně pohodlí a snadný provoz na většině běžných platforem. Ovšem s přibývajícím množstvím služeb, které vyžadují pravidelné poplatky, se měsíční náklady šplhají na částky, které přestávají být drobnými a stávají se nemalou položkou, jež jednoduše přesáhne poplatek za internetovou přípojku. Nelze se proto divit uživatelům, kteří buď volají po službě, která by umožňovala sjednocení více služeb do jednoho předplatného, anebo se od těchto služeb odvrací zcela. A přestože nahradit pohodlí těchto velkých aplikací nelze, alternativy pro streaming hudby a videa, cloudových úložišť nebo hraní her existují. A když zvolíte vhodnou variantu, kromě jednorázové investice bude provoz bezplatný, navíc bez nutnosti vlastní data sdílet s třetí stranou.

NAS jako základ

Pokud se rozhodnete pro budování vlastního systému, který bude umožňovat streamovat hudbu odkudkoli, přehrávat filmy bez závislosti na platformě nebo uložení souboru, ukládat soubory vzdáleně z telefonů i desktopů, bude třeba nezávislé síťové úložiště. Experimentovat můžete s Raspberry Pi, ke kterému připojíte dostatečně velké disky, ale lepší variantou bude zůstat u konvenčních NASů s odladěným operačním systémem a optimalizovaným během pro nepřetržitý provoz.