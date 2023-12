Vlastní „Klementinum“ za pár stovek i tisíc. Jakou máte doma meteostanici?

Spoléháte se jen na teploměr za oknem nebo informace o počasí z televize či internetu, nebo máte vlastní meteostanici? A je to základní sada s vnitřní jednotkou a venkovním čidlem pro měření teploty a vlhkosti, nebo něco pokročilejšího? Ty lepší měří i další veličiny, mají více domovních čidel, a především umí data posílat na internet či do jiných zařízení.

V anketě jako obvykle můžete kromě hlasu přidat pod článek i komentář. Napište typ meteostanice a nějaké stručné zhodnocení, jak jste s ní spokojení. A pokud máte nějakou pokročilejší, tak napište, co všechno měří a s čím je propojená. Jestli je součástí nějakých automatizací v chytré domácnosti, jestli posíláte data do agregátorů typu Weather Underground nebo vám prostě jen pípne zprávu na mobil, že venku mrzne a že v ložnici máte hrozné vlhko.

Tomáš Holčík

Pokročilou

Jsem tým Netatmo, mám ji doma i na chalupě. Doma hlavně pro kontrolu CO₂, na chalupě měřím teplotu uvnitř, aby mi nezamrzla voda v trubkách. Původní základnová stanice se nějak po pár letech rozbila a v rámci záruky jsem dostal novou. Byla jen už nastavená na nějaký italský název místnosti, takže šlo nejspíš také o vratku, ale opravenou a ta slouží dosud. Po čase odešlo i venkovní čidlo, které se ale samostatně volně neprodává. Koupil jsem tedy další stanici (je na chalupě) a její čidlo použil doma. Nyní jsem si koupil nové venkovní čidlo samostatně přímo na webu Netatmo.

Mám i senzor deště, ale popravdě jej nepoužívám, po roce jsem si všiml, že se v něm vlastně vybily baterky a nové jsem ještě neměl potřebu do něj dávat. Anemometr si tak ani kupovat nehodlám Nesleduju žádné trendy, nemazlím se s naměřenými daty, stačí mi jen základní okamžité hodnoty dostupné přes internet.

Filip Kůžel

Základní

Nakupoval jsem před 12 lety. Tehdy na mě odstrašujícím dojmem působila meteostanice mých rodičů, která na displeji velikosti menší televize měla nespočet informací včetně rosného bodu a předpovědi stahované z internetu. Byla strašně nepřehledná, takže jsem hledal opačný extrém – přístroj, který mi letmým pohledem přes celou místnost řekne, jaká je venku teplota. Protože jestli je zamračeno, vidím přes okno. A předpověď na další dny mám v mobilu.

Tehdy jsem vybral meteostanici ECG MS 007 Orange a i po letech dělá přesně to, co jsem od ní chtěl. Ukazuje rádiem řízený čas, teplotu uvnitř a teplotu venku.

Lukáš Václavík

Pokročilou

Už pár let používám Netatmo. Bral jsem jej primárně kvůli těm vnitřním senzorům pro měření CO₂, které v té době byly vzácnost. V domě mám centrální jednotku a tři další čidla. Venkovní senzor umístěný v radiačním štítu používám čistě jen pro záznam teploty, protože ji budu mít přesnější než profi stanice vzdálená 15 kilometrů.

Koupil jsem mimochodem sadu se srážkoměrem a anomometrem, ale ty jsem během první zimy dal do baráku a už ven nevrátil. Hlavně s tím srážkoměrem jsou akorát starosti a já nepřišel na to, jak data z těch senzorů využít krátkodobě ani dlouhodobě. To bych spíš ocenil něco na měření venkovní kvality vzduchu, ale tam mi asi stačí data z internetu.

Netatmo integrované v Home Assistantu

Netatmo sleduji z mobilu (kam posílá i upozornění), na webu a data stahuji na server s Home Assistantem, ale k žádným automatizacím jej zatím nepoužívám, protože mi stačí jen ty notifikace ze standardní aplikace. Jednou bych si ale rád vytvořil displej na stěnu, který by mi přehledně ukazoval informace, jako to umí každá meteostanice za pár stovek. Ale to už možná nebudu mít ani Netatmo. Chytrou domácnost bych chtěl mít zcela nezávislou na internetu.

Jakub Čížek

Pokročilou

Meteostanici si už osm let stavím na koleni a neustále ji modernizuji a zlepšuji. Hlavní výhodou kutilského přístupu je skutečnost, že mě neomezuje technologická setrvačnost běžných komerčních výrobců. Když se tedy na trhu objeví třeba nový čip ještě přesnějšího teploměru, mohu si ho hned koupit za pár dolarů a integrovat do systému, aniž bych čekal několik dalších let, než si ho všimnou ostatní.

Stejně jako meteostanici si na koleni buduji i svůj vlastní integrační systém chytré domácnosti s hlasovým ovládáním v češtině, always-on OLED displejem i aplikacemi pro mobilní telefon, hodinky a multimediální systém televizoru, takže nemusím řešit žádné technologické kompromisy. Systém sbírá data z vnitřních a vnějších klima/bio čidel, zásuvek s wattmetry a dalších senzorů.

Na základě toho dokáže odhadnout, jestli pere pračka, jestli člověk spí, umí v celém bytě automaticky zatopit, rozsvítit a zhasnout. Pokud je doma vydýchaný vzduch, spustí nerušivý vizuální alarm změnou světel na rudou a sám aktivuje ventilační systém větrání. Díky mikrofonům zároveň ví, jaké otáčky ventilátoru si může dovolit, takže uprostřed noci vhání do bytu čerstvý vzduch s nižší intenzitou, aby v ložnici nikoho neprobudil, zatímco při sledování nové epizody For All Mankind na domácím kině vše roztočí na maximum.

Poslední měsíce si hraji s napojením na technologie OpenAI. Díky tomu mohu celý systém ovládat opravdu v přirozené a košaté češtině. Pokud řeknu: „Chci si číst v posteli, ale je tu tma,“ systém díky GPT-4 API pochopí, že má zapnout lampu, která je nejblíže posteli. Takovou úroveň abstrakce zatím neumí ani Google Home či podobný komerční systém na trhu. Kutil si to zbastlí za víkend, nicméně velcí hráči implementují leda tak až v nějaké další produktové řadě za tisíce.

Na stranu druhou, všem ostatním makerům bych vřele doporučil instalaci dnes v podstatě standardní a open source platformy Home Assistant, což je takový WordPress pro chytrou domácnost. Bude fungovat hned od začátku a nestrávíte jejím vývojem šest let života.

Marek Lutonský

Pokročilou

Používám Netatmo. Koupil jsem ho před deseti lety, k základní sadě hned přidal dešťový senzor a postupně další čidla do jednotlivých místností. Všechno funguje, jak má, jen u trychtýře, který zachytává a měří srážky, se letos začal objevovat problém s připojením a měření mělo výpadky. Zrovna jsem proto během černopátečních slev koupil nový kus, na jaře ho vyměním.

Nijak mi nevadí, že data z Netatma vidím pouze v aplikacích. Mobil a tablet mám pořád při ruce, přístup může mít i rodina. V telefonu mám widget pro rychlý přehled, k tomu nastavených pár notifikací: že začalo pršet nebo že úroveň CO₂ v místnosti je příliš vysoká a měl bych vyvětrat. Ale kdyby Netatmo nabídlo externí displej na stůl nebo na stěnu, asi ho hned pořídím. Bylo by praktické vidět tyto informace hned před sebou.

Zdá se ale, že Netatmo už obor sledování počasí tolik nezajímá. Stále nabízí stejné produkty jako před deseti lety, jen v roce 2016 přidalo anemometr pro měření větru a změnilo design aplikace. Teď se víc soustředí na produkty kolem domovní bezpečnosti a topení.

Karel Kilián

Pokročilou

Vlastním chytrou meteostanici Netatmo, která v únoru oslaví desáté narozeniny. Tehdy jsem ji kupoval jako zajímavý gadget a dodnes jsem přesvědčený o tom, že jsem tehdy zvolil dobře. Mám ji v základní sestavě, tj. skládá se z jednoho interiérového a jednoho venkovního modulu.

Nejčastěji sleduji poskytované údaje přes webové rozhraní, kde se mohu v mapě podívat i na hodnoty naměřené těmito stanicemi prakticky na celém světě. Vnější jednotka měří jen teplotu a vlhkost vzduchu, vnitřní monitoruje teplotu, vlhkost a tlak vzduchu, úroveň znečištění oxidem uhličitým a hlučnost.

Kromě toho, že je tato meteostanice svým provedením vysloveně „designový kousek“ (byť mnoho lidí, kteří ji viděli, nechápalo, že nemá žádnou obrazovku nebo displej), jsem velice spokojený s její přesností. Líbí se mi také jednoduchá mobilní aplikace, díky které mohu sledovat aktuální situaci odkudkoli na světě.

Nejoblíbenější meteostanice

Solight TE 81 nabízí 99 obchodů za ceny od 692 Kč Porovnat ceny

Emos E 6018 nabízí 75 obchodů za ceny od 252 Kč Porovnat ceny

Další oblíbené meteostanice

Dále oceňuji možnost upozorňování na různé stavy – například na příliš vysokou, nebo naopak nízkou teplotu. Stanici máme propojenou s Google Home, takže když například v místnosti vzroste hladina oxidu uhličitého nad stanovenou mez (2000 ppm), ozve se z chytrého reproduktoru hlasové upozornění a my víme, že bychom měli vyvětrat.

Uvažoval jsem i o pořízení dalších senzorů, jako je srážkoměr, anemometr či další interiérové senzory, ale s ohledem na velké ceny a nepříliš velké možnost využití to zatím odkládám na neurčito. Každopádně co musím ocenit, je naprostá spolehlivost – za celých deset let každodenního používání jsem nezaznamenal, byť jediný problém. Je to zařízení, které jsem zapojil a ono prostě funguje.

A co vy, jakou máte doma meteostanici?