Vláda už připravuje covid pasy. S průkazem v mobilu by lidi pustila do restaurací a obchodů

Covid pasy, které před týdnem navrhla Evropská komise pro cestování mezi zeměmi EU a EHP, budou využitelné i doma. Stát podle Hospodářských novin připravuje řešení, které by lidem umožnilo využívat dosud zavřené obchody a služby ještě během probíhající pandemie.

Lidé by museli prokázat, že už jsou očkovaní, mají negativní test ne starší než 24 hodin nebo už nemoc prodělali. Státní IT agentura NAKIT již spustila web s očkovacími průkazy ocko.uzis.cz, kam by do konce dubna měly zamířit i informace o negativních testech osob, později pak také o testech na protilátky. Současně též vyvíjí mobilní aplikaci, kterou by se lidé v podnicích prokazovali.

Zatím nám stále chybí hodně dílků skládačky, protože vláda ještě plán covid pasů nepředstavila. Podle HN zatím jedná s Hospodářskou komorou a oborovými svazy, kdy by se podniky daly otevřít a podle jakých pravidel. V současnosti není jasné, jestli by covid pasy byly opravdu podmínkou pro vstup do obchodů, kadeřnictví, restaurací…, jak (či jestli) by podniky návštěvníky kontrolovaly nebo kdo by se staral o zápis testů do online databáze.