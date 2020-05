Vláda chce stavět nové přehrady. Mapy.cz ukazují, co všechno by zatopily

V Česku se již 20 let nestaví žádné nové přehrady. Podle vlády je to přitom jedno z řešení, jak se bránit proti klimatickým změnám a každoročnímu suchu. Ministerstvo zemědělství již vytipovalo několik desítek míst, kde by nové nádrže mohly vzniknout.

Seznam rychle využil situace a místa zakreslil do svých map. Pokud si na Mapách.cz vyhledáte „plánované přehrady“, po celém Česku se objeví špendlíky. U 75 míst je vidět i plánovaná plocha přehrady, takže uvidíte, co všechno zatopí. Zbývajících 31 míst je zatím bez přesného tvaru.

Není to poprvé, co Mapy.cz ukazují objekty, které ještě neexistují. Od loňského podzimu obsahují také plánové dálnice a silnice I. třídy, stačí vyhledat „nové dálnice“. Po rozkliknutí jednotlivých špendlíků uvidíte přesnou trasu výstavby i předpokládaná data zahájení a dokončení projektu.