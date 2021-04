Vkládá vám Gmail podpis až za citovaný e-mail? Víme, jak to změnit

Možná jste se s tím už také setkali. Odpovídáte v Gmailu na příchozí zprávu, skrz menu chcete vložit podpis, ale vaše precizně vyplněná patička není vidět. Proč? Vložila se až za citovou zprávu, která je navíc v okně zabalená, takže podpis se ve formuláři ani nezobrazí.

Vidět je až po rozbalení úplně na konci, a ještě je oddělený dvěma spojovníky (--), které do podpisu nepatří.

Pokud ten problém máte také, běžte do Nastavení | Obecné a v sekci s podpisem zatrhněte položku Umístit podpis v odpovědi před citovaný text a odebrat přerušovanou čáru, která se nachází mezi podpisy. Vypadá to, jako by Google nastavení vybíral náhodně. Osobně jsem u dvou ze tří schránek „fajfku“ neměl, u jednoho ano, aniž bych to v minulosti někdy měnil.

Se správným nastavením se už podpis vloží tam, kde to očekáváte.

Potřebujete-li další rady, jak Gmail využít naplno, máme pro vás 18 užitečných triků.