Vive Eagle jsou lehké AI brýle. Baterie zvládne celý den, ovládají se hlasem, kamera přeloží a přečte jídelní lístek

Značku HTC VIVE známe z virtuální reality, dělá uzavřené robustní především herní brýle/headsety. Teď to zkusí s úplně jiným konceptem. HTC Vive Eagle jsou lehoučké (49 gramů) brýle s umělou inteligencí. Design alá Ray-Ban jen s trochu mohutnějšími rámečky, aby se dovnitř vešla potřebná elektronika. Cílem je, aby se tyhle brýle daly nosit každý den a zásadně nerušily.
- Mají reproduktory integrované v nožičkách brýlí, směřují do uší, takže si s nimi přehrajete hudbu z připojeného mobilu. Kvalita reprodukce bude nižší než u sluchátek, ale výhodou je, že není zakrytý zvukovod, uživatel tak neztrácí kontakt s okolím.
- Mají mikrofon, takže si popovídáte s hlasovým asistentem (proto AI brýle). Kromě vlastní AI od HTC umí spolupracovat s ChatGPT a s Google Gemini. Brýle se také dají použít jako staré dobré handsfree pro telefonování.
- Mají kameru s rozlišením 12 MPx, takže umí fotit a natáčet videa. Vive mluví o chytrém focení a natáčení, což znamená třeba to, že vám brýle přeloží a přečtou text z fotografie. Pro pořízení snímku stačí vyslovit například „Hej VIVE, take a photo“. Na jednu stranu je to cool, na stranu druhou to není příliš diskrétní. Zajímavé bude video s volnýma rukama a z pohledu první osoby, což diváka krásně vtáhne do děje.
A to je vše. Žádný displej, žádné zobrazování v očnicích, žádná rozšířená realita, tady je hlavním komunikačním kanálem zvuk – hlasové povely a audio reakce systému.
Pak už jen pár drobností – Eagle umí nahrávat připomínky, zapsat poznámky a objevovat doporučené restaurace – vše pouze prostřednictvím hlasových pokynů. Jen si (zatím?) budete muset poradit s angličtinou či dalším ze 13 jazyků (arabština, tradiční čínština, francouzština, němčina, řečtina, italština, japonština, španělština, portugalština, korejština, thajština a turečtina).
Baterie o kapacitě 235 mAh slibuje výdrž až 36 hodin v pohotovostním režimu, při přehrávání hudby klesá výdrž na 4,5 hodiny. Nabíjí se magnetickým konektorem a za 10 minut přiskočí až 50 % energie.
Veškerá uživatelská data jsou ukládána lokálně v zařízení a chráněna šifrováním AES-256. Nikdy nejsou nahrávána, sledována ani používána k tréninku modelů AI. Při využití AI třetích stran jsou uživatelská data anonymizována. Vestavěný LED indikátor se při pořizování fotografií či videa rozsvítí. Pokud jsou brýle sejmuty nebo je světlo zakryto, nahrávání se automaticky vypne.
Kdy a za kolik
Předobjednávky začínají dnes na www.vive.com/vive-eagle, k prvním zákazníkům se brýle dostanou 1. září. Nicméně zatím jsou Vive Eagle dostupné pouze na Tchaj-wanu. Cena je NT$ 15 600, což je cca 11 100 Kč. Na výběr jsou čtyři barvy: Berry, Coffee, Grey a Black. V základním balení jsou brýle opatřeny slunečními skly, ale počítá se i s osazením dioptrických skel.