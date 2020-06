Víte, co je to fleeceware? Teď podle Avastu obtěžuje na App Storu pro iPhone

Na majitele iPhonu číhá v katalogu aplikací několik potenciálně zákeřných aplikací, varuje Avast, který už zároveň informoval Apple. Jedná se o několik programů, které slibují, že za nějakou tu kačku zpřístupní prémiovou VPN službu.

Nejedná se přitom o klasický malware, ale o takzvaný fleeceware – další a nové slovíčko do sbírky, které nám připomíná, že i bezpečnostní specialisté jsou poměrně kreativní, co se terminologie týče.

Avast popisuje fleeceware jako lichvářský software, který škodí jednoduše tak, že vás chce upsat k přemrštěným a třeba i skrytým paušálům, aniž by často nabídl to, co slibuje. Doslova vás chce otrhat jako slepici, nebo ovci (fleece – ovčí vlna).

Programy mají zároveň často poměrně vysoké skóre a pozitivní komentáře, byť se zpravidla jedná o falešné hodnocení.

Buckler VPN, Hat VPN Pro a Beetle VPN tak po instalaci nejprve spustí omezené demo a po zaplacení drahého paušálu nic moc víc. Autor vydělá, byť chováním, které odporuje podmínkám služby, no a vy přijdete na buben.

Zmíněným aplikacím, které zatím i nadále straší v App Storu, se proto raději vyhněte širokým obloukem.