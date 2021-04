Visual Studio 2022 zvládne naprosto šílený kousek. Načte 300 000 zdrojových souborů, aniž by se zhroutil vesmír

Microsoft se pochlubil přípravou nové verze svého vývojářského balíku Visual Studio 2022. První zkušební verze Preview dorazí letos v létě.

Firma by ráda navázala na obrovský úspěch zjednodušeného multiplatformního a univerzálního editoru Visual Studio Code, jehož ekosystém hromady doplňků prakticky pro jakýkoliv jazyk z něj udělal jedno z nejpopulárnějších jednoduchých IDE na scéně.



Nové ikonky pro světlé i tmavé téma

Microsoft proto slibuje, že velké VS vylepší takovým způsobem, aby bylo atraktivní jak pro klasický vývoj rozsáhlých projektů na platformě Windows, Azure, .NET apod., tak pro menší projekty jednotlivců a právě komunitu, která si zvykla spíše na styl VS Code a jemu podobných.

Visual Studio 2022 bude 64bitové

Příští VS už bude 64bitové, takže bude moci pro velké projekty alokovat mnohem více RAM. Microsoft to doložil lehce bizarní animací, ve které načte řešení čítající 1 600 projektů a 300 000 souborů. Visual Studio díky 64bitům obsadí v špičce okolo 5 GB RAM, tento naprosto brutální nápor ale ustojí, aniž by došlo k zhroucení časoprostoru.

.NET Hot Reload

Visual Studio 2022 bude podporovat nejnovější .NET 6 pro desktop, mobily a web a .NET Multi-platform APP UI.



Unifikované .NET MAUI

Součástí bude také .NET Hot Reload, umožňující provádět změny za běhu aplikace. Podobnou funkci už znají třeba vývojáři aplikací pro Android v jeho Android Studiu.

Lepší podpora Gitu a GitHubu

Visual Studio by mělo také ještě lépe podporovat Git a GitHub, což by nemělo být překvapením, když si jej Microsoft před lety koupil.

C++, CMake, Linux a WSL

Fanoušci překladu C/C++ na linuxových operačních systémech se mohou těšit na podporu CMake a dalších nástrojů, což ještě více zpřístupní vývoj na platformě Windows. Ruku v ruce s tím bychom se měli těšit na propojení s WSL (Windows Subsystem for Linux), kde je dnes už jednodušší VS Code mnohem dál.



Visual Studio Code s terminálem WSL a distribucí Ubuntu 20.04. Velké Visual Studio slibuje také širší podporu pro WSL.

Lepší IntelliCode, lepší Mac

Firma nakonec slibuje také ještě lepší a inteligentnější doplňování kódu IntelliCode a také lepší podporu na počítačích Mac.

Jaká bude nakonec skutečnost, se dozvíme letos v létě s příchodem první verze Preview. Balík Visual Studio je už tradičně k dispozici jak v komerčních verzích pro velké vývojové týmy, tak v bezplatné verzi Community.