VisionFive V1: Raspberry Pi bude mít konkurenta založeného na RISC-V

Open source architektura RISC-V se velmi rychle rozvíjí ve všech segmentech, tentokrát však společnost StarFive představila kompletní počítač na malé desce, který bude konfigurací a výkonem takovým konkurentem populárního Raspberry Pi v nejnovější čtvrté generaci.

VisionFive V1 je zatím vývojářská deska, která je postavená na RISC-V CPU JH7100, což je 28nm dvoujádrový 64bitový procesor s designem SiFive U74 s rozšířenou instrukční sadou RV64GFC a má frekvenci 1,5 GHz. Výkon by měl být srovnatelný s Arm Cortex-A55. Operační paměť má kapacitu 8 GB a jde o dva 4GB čipy LPDDR4-2800.

Výbava zahrnuje čtečku microSD karet, HDMI 1.4 s rozlišením až Full HD při 60 fps (enkodéry a dekodéry i pro H.265), stereo výstup zvuku, Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 4.2 (BLE), gigabitový ethernet, čtyři porty USB 3.0, jedno USB-C s podporou napájení a 40pinové rozhraní GPIO.

To vše se vešlo do velikosti 10 × 7,2 cm, tedy jen o trochu větší destičky než je Raspberry Pi. Cena by měla být 150 dolarů (přibližně 4 200 korun).

Budoucí chystaná verze VisionFive V2 by měla dostat výkonnější čtyřjádrový procesor i grafiku a také HDMI 2.0.

Zdroj: Liliputing