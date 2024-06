Vision Pro 2 se opozdí. Apple se teď soustředí na levnější a o dost hloupější brýle

Podle zdrojů tradičně dobře informovaného Marka Gurmana z Bloombergu v Applu aktuálně připravují dvoje další chytré brýle. Známe jen pod kódovými označeními N109 a N107. Ty první budou Vision Pro druhé generace, které mají přinést vyšší výkon, lepší kamery nebo lehčí a pohodlnější tělo. Původně se s nimi počítalo už pro rok 2025, ale podle Gurmana nedorazí dřív než koncem roku 2026.

Prioritu ve vývoji teď má druhý model, který by mohl nést označení Vision či Vision Air. Mělo by jít o levnější brýle s cenou mezi 1500 a 2000 dolary, tedy přibližně polovinou modelu Pro. Apple by novinku chtěl na trh přinést příští rok, byť také až závěrem sezóny.

Nižší prodejní ceně mají pochopitelně odpovídat i nižší výrobní náklady, Apple bude muset očesávat výbavu. Levnější model tak pravděpodobně bude bez předního displeje EyeSight a ten vnitřní v tandemu s čočkami vykryje jen menší zorné pole.

Gurmanovy zdroje ale také tvrdí, že v Applu zvažují odstranit hlavní výpočetní jednotku. Vision Pro díky rychlému čipu M2 fungují samostatně, avšak levnější Vision by mohly být závislé na připojení k Macu či iPhonu. Jestli drátově či bezdrátově, to zatím nevíme. Konkurenční brýle Meta Quest ukazují oba způsoby.

V Applu se prý znovu rozjel i vývoj AR brýlí, které se mají podobat slunečním a které by uživatelé mohli nosit celý den jako digitálního pomocníka. Jejich komerční uvedení je zatím v nedohlednu.