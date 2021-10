Virtuální server s Linuxem a úplně zadarmo. Dešifruje nám výplatní pásku v PDF

V předchozím pokračování našeho seriálu o programování v Apps Scriptu jsme se spojili se službou ConvertAPI a odeslali ji výplatní pásku v heslem chráněném PDF. ConvertAPI jej dešifroval, převedl na prostý text a ten jsme pak mohli dále zpracovat – třeba uložit údaj o čisté mzdě v daném měsíci do tabulky Google Docs.

Fungovalo to skvěle, protože i když se jedná o placenou službu, každý nováček dostane pro začátek zdarma 1 500 sekund. Na ConvertAPI totiž platíte za čas, který servery stráví zpracováváním vašeho požadavku. Dešifrování PDF a jeho převod na prostý text zabralo okolo 5 sekund, takže služba může jednotlivcům i bez zaplacení jediné koruny sloužit dlouhé měsíce a roky.

Dnes pustíme bezplatný linuxový server a na něm dešifrátor PDF

No dobrá, ale co kdybychom si chtěli to PDF zpracovat po své vlastní ose? Přece jen, ne každý chce sdílet podobné citlivé dokumenty s třetí stranou. Apps Script samotný nic takového zatím neumí a psát surový dekodér PDF v jeho Javascriptu by bylo krajně neefektivní. Byť je to principiálně samozřejmě možné.

Namísto toho si dnes spustíme vlastní linuxový server. Server, který:

bude mít svoji vlastní veřejnou IP adresu

bude pod naší plnou kontrolou

budeme si na něm moci spouštět libovolné aplikace

a nezaplatíme za něj ani korunu

Oracle Cloud Infrastructure

Počkat, počkat, to přece není možné. Ale je, bezplatné služby – tzv. free tier – totiž nabízejí někteří poskytovatelé komplexního cloudového hostingu. Spojení free tier už před lety proslavil zejména Google, v jehož ekosystému Cloud můžete zdarma spustit třeba jednoduchý virtuální server s výkonem srovnatelným třeba se starším Raspberry Pi.

My si to dnes ale vyzkoušíme na konkurenční službě Oracle Cloud Infrastructure. Tamní registrace je totiž možná ještě o kousíček jednodušší.

Free tier kutilům bohatě stačí

Free tier mívá různé podoby, v praxi se ale zpravidla jedná o základní bezplatnou kvótu. Když se do ní vejdete, nic neplatíte. U nejrůznějších služeb nabízejících API pro vývojáře to je třeba 100 volání měsíčně zdarma, no a pokud potřebujete více, už se vám strhne kredit z platební karty.

U klasického virtuálního privátního serveru (VPS) to pak může být to nejjednodušší železo s omezenou konektivitou do internetu, na kterém sice ani v tom nejdivočejším snu nenastartujete třeba web velikosti Živě.cz, systémové prostředky ale budou bohatě stačit k tomu, abyste na internet spustili hromadu aplikaci, ke kterým budete přistupovat jen vy, vaše chytré krabičky internetu věcí a tak podobně. K tomu totiž nepotřebujete osmijádrový procesor ani vyšší gigabajty operační paměti RAM.

Hlavně vybrat dobrý domov

Dost řečí, jdeme na to. Jak už jsme si řekli výše, vyzkoušíme si to na infrastruktuře Oracle Cloud, který také nabízí svůj vlastní program free tier a k tomu třicetidenní okno, během kterého dostanete několik tisíc virtuálních korun, jež můžete zvesela utratit za zpoplatněné služby. Třeba za výkonnější virtuální procesor.

Jak se píše v knize Genesis, prvního dne stvořil Bůh registrační formulář a na něm začíná naše cesta i v případě Oracle Cloud. Po ověření e-mailu je třeba zvolit domovskou oblast – datacentrum v konkrétní geografické lokalitě, kde budeme spouštět veškeré své služby.



Atraktivní armové tarify virtuálních počítačů jsou dostupné jen v méně zatížených datacentrech Oraclu

Některá datacentra Oraclu jsou vytíženější než jiná a nelze na nich spouštět bezplatné virtuální armové počítače z balíku Ampere A1 Compute (o nich později), pode nápovědy jsem proto nakonec za svou domovinu zvolil Amsterdam – jeden z klíčových evropských síťových uzlů.

Bez platební karty to nepůjde

I když za samotné využívání cloudových služeb a při dodržení free tieru nezaplatíte ani korunu, musíte vyplnit údaje o své platební kartě, u které dojde k dočasné a zhruba dvacetikorunové blokaci, která slouží jak k ověření identity, tak pro případný pozdější přechod na placené služby.



Abyste mohli používat cloudový hosting od Oraclu, je třeba alespoň základní autentizace pomocí platební karty, i když později za nic platit nebudete. Ověření vytvoří dvacetikorunovou kreditní blokaci

Má to svůj smysl, kdyby totiž mohl free tier používat naprosto každý a zcela anonymně, brzy by se z něj stalo rejdiště nejrůznějších botnetů a malwaru obecně (to se ale děje tak jako tak).

Dobrý den, prosil bych několik virtuálních počítačů a nechci zaplatit ani korunu

Jakmile dokončíte registraci, objeví se před vámi portál Oracle Cloudu, ve kterém si už jako v samošce vybíráte zboží, o které máte zájem. Služby, které jsou kompatibilní s programem free tier, jsou jasně označené štítkem, takže máte jistotu, že nabízejí bezplatnou kvótu. Mohou to být různá API, databázové služby apod.



Co je označené štítkem Always Free Eligible, to je při splnění kvóty free tier zdarma

My si chceme spustit virtuální počítač s veřejnou IP adresou a Linuxem, a tak zamíříme na kartu Create a VM instance.

Ubuntu, CentOS, Oracle Linux...

Ve formuláři nejprve zvolíme název naší instance. Třeba virtualnipc. Položku Placement (geografická lokace/datacentrum) ponecháme ve výchozím stavu, nás totiž mnohem více zajímá Image and shape.



Výběr operačního systému pro náš virtuální počítač. Linuxové systémy jsou always free-eligible, Oracle si za ně tedy neúčtuje žádný poplatek a vejdeme se do free tieru

Image představuje obraz virtuálního operačního systému a shape konfigurace virtuálního hardwaru. Oracle ve výchozím stavu pochopitelně preferuje svůj vlastní Oracle Linux (vychází z Red Hatu), stejně tak ale můžete zvolit CentOS, Ubuntu a k dispozici je i Windows Server, který už ale nespadá do programu free tier. Já nakonec zvolil Ubuntu 20.04 s prodlouženou podporou.

Bezpaltný procesor AMD a 1 GB RAM

A teď ten shape. Oracle Cloud ve výchozím stavu nabídne tarif bezplatného železa VM.Standard.E2.1.Micro. V praxi se bude jednat o:

1 silně agregované CPU jádro AMD EPYC 7551 (Naples)

1 GB RAM

Síťovou propustnost 0,48 Gb/s

Kořenový diskový oddíl o velikosti 45 GB (Ubuntu zabere zhruba 2,7 GB)



Virtuální železo zdarma

Aby toho nebylo málo, ve free tieru můžete spustit rovnou dvě virtuální mašiny s těmito parametry.



A toto je už pohled na mašinu skrze vzdálený terminál SSH. Kořenový adresář / je připojený k diskovému oddílu o velikosti 45 GB, s úložištěm tedy nebude problém



A ještě pohled na paměť RAM. K dispozici je 995 MB a OS zbaští jen část

Flexibilní a armový Ampere A1 Compute

Při registraci jsem zmínil, že je dobré si zvolit některé z méně vytížených datacenter, na které upozorňuje sám Oracle, ve kterých bude vyšší pravděpodobnost dostupnosti virtuálního počítače z tarifu VM.Standard.A1.Flex. I ten totiž může být zdarma a nabízí toho mnohem více.



Flexibilní Ampere funguje jinak. Ve free tieru máte u tohoto tarifu určitý počet GB-hodin a CPU-hodin měsíčně zdarma a záleží na vás, jak si je poskládáte

Má to jen jeden háček. Jelikož jsou instance Ampere A1 Compute opravdu hodně horké zboží, bývají často nedostupné. Když to ale budete zkoušet každý den, jednou se to podaří.



Berte, dokud jsou zdarma...

Je opravdu o co stát, když se totiž začtete do dokumentu Always Free Resources, zjistíte, že vedle oněch dvou mašin Micro s procesory AMD můžete v případě flexibilního tarifu Ampere A1 měsíčně zdarma čerpat:

3 000 hodin agregovaného CPU jádra

18 000 hodin GB RAM

A to vše na 2,8GHz procesoru ARM Ampere Altra 80C

Pokud to přepočítáme na něco hmatatelnějšího, odpovídá to 4 virtuálním jádrům armového CPU a 24 GB paměti, které můžete u flexibilního tarifu VM.Standard.A1.Flex použít pro jednu supermašinu, anebo několik strojů. S internetem pak bude skrze veřejnou IP komunikovat třeba jen jeden, zatímco ty ostatní jen spolu navzájem ve vnitřní virtuální síti.



Také na tarifu Ampere máme 45GB úložiště



Tentokrát jsem kapacitu RAM poněkud navýšil...