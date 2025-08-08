Virtuální realita k nerozeznání od skutečnosti. Meta ukazuje úchvatné VR brýle budoucnosti

Meta na svém blogu představila a příští týden na konferenci Siggraph 2025 bude ukazovat dva prototypy brýlí, jejichž technologie by se časem měly zhmotnit v dalších generacích headsetů Quest.
Blíže k sériové výrobě má model s kódovým označením Boba 3. Jeho cílem je co nejvíce vyplnit zorné pole, aby se minimalizoval současný vjem, kdy se člověk ve VR brýlích kouká na velký obdélníkový obraz obklopený ještě větší černou plochou. Lidské oči vidí zhruba 200° × 135°. Brýle Quest 3 vyplňují pole 110° × 96°, ale headset Boba 3 nabídne 180° × 120°. Reálně tak zakryje až 80 % (Meta říká 90 %) zorného pole.
Meta přitom používá konvenční technologie, takže se prototyp může do komerční fáze dostat relativně brzy. Firma použila displeje s rozlišením 4K × 4K a celkově jemnější mřížkou než Quest 3 (30 vs. 25 ppd). Uvnitř jsou palačinkové čočky. Existuje autonomní verze Boba 3 VR s kamerkami a integrovaným počítačem, která váží 840 gramů. A pak jednodušší Boba 3 VR, což jsou jen brýle závislé na externím počítači. Ta váží 660 gramů. Quest 3 s Elite popruhem má pro srovnání 698 gramů.
Obraz k nerozeznání od reality
Druhý prototyp nese název Tiramisu a Meta jej označuje jako stroj času. Používá totiž spoustu experimentálního hardwaru, kterému do komercionalizace chybí ještě hromada let. Používá dvojici displejů typu µOLED s úhlovým rozlišením 90 ppd, tedy ještě třikrát vyšším v každém směru (tedy celkově devětkrát vyšším) než Boba 3. Slibuje třikrát vyšší kontrast než Quest 3 a 14krát vyšší jas, až 1400 nitů.
Displeje jsou ale od očí velmi předsazené, takže brýle zatím připomínají dalekohled připevněný k obličeji. Velmi omezené je také zorné pole, to dosahuje jen 33° × 33°. Ale ultravysoké rozlišení (odhadem 3000 × 3000 px na jedno oko) ve spolupráci s výkonným počítačem a moderním prostředím jako Unreal Engine 5 mají vykreslit tak realistické obrazy, jako by se člověk koukal z okna. Neuvidí žádné pixely, jen skoro dokonalou grafiku. Meta chce s Tiramisu pokořit tzv. vizuální Turingový test, kdy virtuální realita nebude rozeznatelná od té skutečnosti.
Ale takové VR jeještě roky vzdálené.
