VirtualBox 7.2 přináší zásadní aktualizaci zlepšující virtualizaci na armových počítačích

Oracle po několika měsících betatestování vydal VirtualBox 7.2. Ke stažení je zdarma pro Windows, macOS, Linux a Solaris. Aplikace má trochu přepracované uživatelské rozhraní, kdy se některé položky dříve nenápadně schované v hamburgerových menu přesunuly do horní nebo nové levé vertikální lišty.
Hlavní novinky se ale týkají funkčnosti. VirtualBox konečně podporuje armové verze Windows, a to na straně hostujícího i hostovaného počítače. Zlepšila se též podpora armových Maců, na kterých už funguje 3D akcelerace, byť zatím jen experimentálně. Oracle využívá vrstvu DXMT pro překlad volání z DirectX na jablečné grafické API Metal. Na intelovských Macích už ale podpora 3D akceleraci zcela zmizela.
V případě Linuxu pak VirtualBox 7.2 podporuje nová jádra 6.16 a 6.17 na straně hostujících i hostovaných PC. A konečně také funguje akcelerace přehrávání videa, pokud je aktivní 3D akcelerace.
Z dalších funkčních novinek pak Oracle zmiňuji emulaci NVMe řadičů u úložišť, což by mělo zlepšit a rychlit souborové operace na moderních SSD. Zlepšila se podpora Windows Hyper-V, pokud se použije jako virtualizační engine.
Uživatelé aktualizující předchozí VirtualBox 7.1 na novou verzi by ale měli počítače normálně vypnout. Oracle totiž změnil způsob ukládání stavů, takže dřívější snapshoty v nové verzi fungovat nebudou a hrozí ztráta dat.
Zdroje a další informace: Oracle