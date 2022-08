VirtualBox 7 spustíte i ve Windows 11. Instalaci do virtuálu však stále oficiálně nepodporuje

Bezplatný nástroj na tvorbu a provoz virtuálních počítačů zaznamenal důležitý milník. VirtualBox 7 zatím vyšel jen v betaverzi, kterou byste měli používat jen k testování, nikoli během běžného provozu. Některým z vás se ale zalíbí, protože s velkým zpožděním láká na podporu několika hostitelských operačních systémů.

Zejména se jedná o Windows 11, které se na trhu ukázaly před již skoro rokem. Totéž platí pro Windows Server 2022 s tím rozdílem, že vyšly již v srpnu a jsou tedy o kousek starší. VirtualBox 7 nově běží též v macOS 11 a 12 s tím, že naopak odpadly starší verze 10.13 a 10.14.

Podpora linuxových distribucí se rozšířila o Ubuntu 20.04 LTS a 22.04 LTS, Debian 11, Fedoru 35 a 36 a openSUSE Leap 15.3. I v tomto případě se seznamu ztenčil o některé starší verze.

Horší je to se systémy, které lze ve VirtualBoxu provozovat. Jedenáctky stále oficiálně podporovány nejsou a Oracle nadále dává ruce pryč od testovacích sestavení z programu Insider. Neznamená to, že v nástroji Windows 11 nepustíte vůbec, návod na to ostatně loni poskytl samotný Oracle.

Oficiální i skryté novinky

Podle manuálu je betaverze schopná emulovat TPM, případně zprostředkovat virtuálnímu počítači přístup k modulu z fyzického stroje. Nastavení však není uživatelsky přívětivé a zdá se, že se jedná o ranou fázi vývoje. Nejspíš proto se nenachází na oficiálním seznamu změn.

Zatím na něm ani nenajdete možnost si v grafickém rozhraní nastavit bezobslužnou instalaci systému, jako to roky nabízí profesionální nástroje na virtualizaci. Pokud bude funkční, posune používání VirtualBoxu o kus dopředu.

Podle seznamu přiznaných novinek první betaverze sedmé řady VirtualBoxu vyměnila formát Opus za Vorbis, který zaujal místo výchozího formátu při nahrávání videa do kontejneru WebM. Své virtuální počítače můžete přenášet napříč platformami, aniž byste museli měnit zvukový ovladač. V linuxových distribucích už se doplňkový balík Guest Additions aktualizuje sám.

Kompletní seznam změn případně najdete v manuálu. Při používání betaverze buďte obezřetní.

Zdroje: virtualbox.org via Neowin | Virtualization Blog