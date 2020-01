Vine zažívá reinkarnaci. Tvůrce zapomenuté aplikace to zkouší znovu s krátkými videi a chce zatopit TikToku

Sociální síť TikTok zažíná celosvětově velký boom, aktuálně ji ale šlape na paty nový Byte. Jedná se přitom o reinkarnaci původního Vine – pracuje tak s krátkými šestisekundovými videi.

Jeden ze spoluzakladatelů kdysi poměrně populární sítě Vine, Dom Hofmann, nyní založil novou – Byte. Ta stejně, jako Vine, umožňuje uživatelům publikovat uživatelům krátká, 6sekundová videa, která se následně přehrávají v nekonečné smyčce. Aplikace byla doposud v betaverzi, nyní je ale volně dostupná. Vše je dostupné skrze mobilní aplikace pro Android a iOS, přihlášení probíhá buď skrze Google účet či Apple ID.



Aplikace vypadá podobně jako TikTok a nabízí téměř nekonečný proud videí od lidí, co sledujete.

Natáčení je přitom jednoduché, má ale i vychytávky jako režim „ducha“, kdy v průhledném překryvu vidíte dříve natočené video a tak můžete snadno složit několik záběr do jednoho. Otázkou ale je, zda si udrží popularitu mezi uživateli. V USA se drží a přední pozici v rámci App Storu v počtu stažení, stejně tak i v Kanadě, Norsku či na Novém Zélandu.

Velký problém se spamem

Podařilo se tak předehnat aktuální hvězdu – TikTok. Ten má podobné zaměření na krátká videa, jedná se ale spíše o lip sync na populární písničky, kde mají uživatelé i oficiálně dostupnu databázi s úryvky. Aktuálně jej používá podle posledních dostupných čísel více jak půl miliardy uživatelů, Byte má tedy co dohánět.



Krátké nesmyslné video s pantoflí a v prvních dvou minutách má několik falešných srdíček i spamujících komentářů.

Větší problém má ale nováček v uživatelích, nežli v konkurenci. Síť se totiž nyní potýká s velkou záplavou spamu. To jsme ostatně pocítili sami při zkušebním videu – v rámci prvních dvou minut nasbíralo asi deset komentářů propagující cizí profily a jedenáct srdíček, byť se jedná o téměř statický záběr šedé papuče. Byte o problému ví a snaží se jej řešit. Údajně by tak nyní množství spamu nemělo být tak velké a do budoucna chystá možnost filtrování či blokování komentářů pod příspěvky.

Na všech nových platformách se setkáváme s videi na výšku. Je to nový standard?

