Vindstyrka, Dirigera a Starkvind v redakci. Měříme a čistíme vzduch podle Ikei

Ikea sice vstoupila do boje o chytrou domácnost s výrazným zpožděním a je to místy dodnes znát, boduje ale tím, co umí nejlépe: cenou a designem. A ano, ještě těmi ztřeštěnými švédskými názvy úplně všeho.

Loni na podzim jsme si v redakci vyzkoušeli povedenou čističku vzduchu od ostravského specialisty ne meteostanice Garni. V rozměrné krabici nám tehdy dorazila i malá meteostanička s displejem a detektorem pevným částic.

A protože byla obě zařízení vyzbrojená Wi-Fi, mohli jsme je ovládat z mobilního telefonu a zapojit do systému chytré domácnosti.

Podívejte se na Vindstyrku, Dirigeru a Starkvind v akci:

Designová čistička vzduchu

Ikea dnes nabízí alespoň na první pohled velmi podobné kombo, a tak jsme si ho půjčili do redakce. Řeč je nové drobné meteostaničce Vindstyrka a čističce vzduchu Starkvind, kterou pořídíte v konstrukci na výšku postaveného disku, nebo kombinovaného kulatého stolečku, který nemusí jen tak zavazet v místnosti.



Čistička vzduchu Starkvind v konstrukci disku a s volbou pěti rychlostí otáček

Dva, nebo tři filtry

Každá z čističek je dále k dispozici v levnější variantě jen se základním sítem a filtrem HEPA a ve variantě, která obsahuje také filtr s aktivním uhlí. Ten ale samozřejmě můžete dokoupit samostatně a vsadit jej do levnějšího modelu až dodatečně.

Pokud v tom máte trošku guláš, malá rekapitulace:



Základní varianta se sítem a HEPA filtrem. Nasávání vzduchu je schované za dřevěným čelním štítem pokrytým textilií, výdechy jsou pak po stranách za žebrovím

Když už utrácet za čističku, tak s aktivním uhlím

Je ten filtr s aktivním uhlím vlastně nezbytný? Ano, každá čistička, která to myslí alespoň trošku vážně, musí být vyzbrojená elementárním trojvrstvým sendvičem:

Síto: Zachytí chlupy, vlákna a další velké částice

Zachytí chlupy, vlákna a další velké částice HEPA: Zachytí jemný prach, pyly a další alergeny

Zachytí jemný prach, pyly a další alergeny Aktivní uhlí: Zachytí pachy a kouř

Aktivní uhlí z místnosti odstraní jak zápach po cigaretovém kouři, tak výpary formaldehydu, benzenu a další chemie třeba z dílny.



Základní sendvič uhlí+HEPA+síťka

Základní pasivní sendvič může u pokročilejších čističek doplňovat ještě elektrický ionizátor, který vyrobí záporně nabité anionty kyslíku, na které se navážou poletující částice s kladným nábojem, anebo antibakteriální a antivirové filtry.

Meteostanička Vindstyrka za tisícovku

Do redakce nám nakonec dorazila nejlevnější varianta Starkvindu za 3 690 Kč a společně s ním i nová meteostanička Vindstyrka s detektorem pevných částic za 999 Kč, o které jsme na Živě.cz už psali.



Vindstyrka a její loňský předchůdce Vindriktning

Vindstyrka totiž navazuje na loňský model prachového čidla Vindriktning, které je sice vybavené jen primitivním LED semaforem kvality vzduchu, nicméně také stojí jen tři stovky.

Zatímco Vindriktning byl naprosto hloupý a na Živě.cz jsme se mu věnovali jen proto, že mu kutilové brzy vyměnili střeva a dodali internetovou konektivitu, Vindstyrka je na tom už mnohem lépe.

Měří částice PM2.5, teplotu, vlhkost a tVOC

Čelní stěnu vyplňuje velký segmentový displej s volitelným podsvětlením při stisku tlačítka. Stanička na něm zobrazuje opět tříbarevný semafor kvality vzduchu, který ale nyní doplňuje i číselný údaj o koncentraci pevných částic PM2.5.



Podsvícený segmentový displej s barevným semaforem