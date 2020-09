Videokonferenční monitor nebo notebook odolávající dezinfekci od HP pro život s koronavirem

Podzimní várka podnikových novinek od HP je silně poznamenaná novou dobou. Dříve zanedbávané vlastnosti jsou nyní klíčové a monolitická struktura firemního IT se mění do různorodé směsky toho, co má zrovna kdo doma k dispozici.

Monitory pro domácí kancelář



Konferenční monitory E24D G4 a E27D G4

Asi nejvíc jsou vidět nové požadavky na čerstvých monitorech. Monitory E24D G4 a E27D G4 totiž nabídnou jednak FullHD kameru pro videokonference a také přihlašování do Windows, ale také velký reproduktor pro zřetelný hlasitý zvuk. Zatímco v klasických kancelářích podobně velký reproduktor nedává smysl a akorát byste jím rušili okolí, v domácích podmínkách se obejdete bez sluchátek a navíc díky už z výroby přímému sladění nebudete muset řešit nějaké pískající zpětné vazby do mikrofonů.



Dotykový 24" monitor E24t G4

Pro domácí práci také oceníte dotykový 24" monitor E24t G4. Obrazovými parametry neoslní, je to prostě kancelářský monitor, ale i v této obyčejné kancelářské sérii můžete využít dotykové ovládání nebo probuzení připojeného notebooku dotekem displeje.

Nejlehčí notebook s AMD Ryzen

Hlavní hvězdu mezi notebooky představuje nový HP ProBook 635 Aero G7. Jako první notebook s hmotností pod 1 kg totiž nabídne procesory AMD Ryzen 4000.



HP ProBook 635 Aero G7

Z názvu ProBook je patrné zaměření na podniky, takže tu kromě procesorů Ryzen 3 až 7 najdeme i procesory Ryzen 7 Pro a Ryzen 5 Pro, které na rozdíl od nePro procesorů nabídnou vyšší frekvence a výkonnější grafické jádro.



HP ProBook 635 Aero G7

Nízká hmotnost se tu dosahuje použitím slitin hliníku a hořčíku, přičemž HP se nezapomnělo pochlubit používáním recyklovaných materiálů. Ve výbavě nechybí Wi-Fi 6, kamera pro přihlašování nebo čtečka otisků. 13,3" FullHD displej můžete mít i ve verzi Sure View s vypínatelným ochranným filtrem proti pohledu ze stran.

HP také hodně zdůrazňuje odolnost proti dezinfekčním ubrouskům. Udává až 1000 utření dezinfekcí. Dokonce má na to dvanáctistránkový dokument, kde kromě doporučených postupů uvádí testované produkty a jejich složení. Protože se mi kdysi v autě podařilo jedním utřením takovým ubrouskem sundat popisky na páčkách pod volantem, tuším, že to není triviální.

11. generace Core v 8. generaci ProBooků

Kromě ultralehkého speciálu občerstvilo HP i klasickou řadu ProBooků 400 a 600. Na pohled vypadá lepší i základní řada identicky. ProBook 600 G8 může mít navíc čtečku čipových karet, dokáže pojmout až 64 GB paměti a jeho USB-C podporuje Thunderbolt.



HP ProBook 440 G8



HP ProBook 640 G8

Pokud ale znáte současnou G7 řadu ProBooků, je to opravdu více méně stále to samé. Notebooky jsou trochu lehčí, ale vypadají stejně a především dostaly nové vnitřnosti.

Extra malý stolní počítač s rychlou grafikou

Miniaturní počítače v krabičce, kterou připnete zezadu na monitor nebo ji nenápadně položíte na stůl, nejsou nic nového. Přesto by vám neměl uniknout HP EliteDesk 805 G6.

Za prvé je uvnitř AMD Ryzen PRO (až Ryzen 7 PRO 4750G). Tedy výkonnější procesor s lepší grafikou. Za druhé to není jediná grafika, kterou můžete využít. Dostupná bude i verze s GeForce GTX 1660 Ti, takže se z této nenápadné krabičky o rozměru 17,7 × 17,5 × 3,4 cm může stát zajímavé herní PC a dokonce jej můžete použít pro virtuální realitu.

Navíc v tak malých rozměrech můžete využít více výstupů na monitor než na kdejakém velkém stolním počítači. GeForce vám nabídne tři mini DisplayPorty a microHDMI, další DisplayPorty máte z integrované grafiky na procesoru pro celkových sedm výstupů na monitory. Případně můžete mít druhou verzi konektorů, kde jeden DisplayPort nahradí gigabitová optika pro síťovou kartu.



Miniaturní počítač HP EliteDesk 805 G6

Méně extrémní HP EliteDesk 405 G6 pak umí také procesory Ryzen, ale už jde u něj přece jen o civilnější a levnější verzi bez rychlé grafiky. Vypadá stejně, jen nemá tolik konektorů na zadní straně.

Většina uvedených produktů přijde na trh v průběhu listopadu, pár ještě stihne říjnový termín. Jedná se ale o termíny pro americký trh, takže dostupnost u nás bude trošku posunutá. Ceny konkrétních u nás dostupných konfigurací zatím nemáme, čekejte ale prostě ceny v intencích současných modelů HP.