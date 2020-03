Videokonference nejjednodušeji: Videoschůzky přes Skype nepotřebují ani instalaci, ani registraci

Aktuální situace zvýšila zájem o software a služby na pořádání videokonferencí, a to jak pro firemní, tak třeba edukační účely. Ačkoli jsou k dispozici propracované nástroje, zpravidla vyžadují registraci a pro neznalé uživatele mohou být příliš složité. Skype však nabízí možnost, jak si skupinově povídat pouze přes webový prohlížeč, a to bez nutnosti registraci. Stačí nasdílet link a zadat svou přezdívku.

Služba je dostupná na adrese www.skype.com/cs/free-conference-call/ a Microsoft ji nemá nějak speciálně pojmenovanou. Říká tomu prostě jen videoschůzky. Služba nic nestojí a pro spuštění není potřeba nic instalovat ani se nikde registrovat.

Organizátor videoschůzky jen klikne na tlačítko „Vytvořit schůzku“, čímž vygeneruje unikátní URL odkaz, na kterém schůzka poběží. Tento odkaz pak může libovolným způsobem rozeslat účastníkům (Messenger, e-mail, SMS, jakýkoli typ textového komunikátoru...). Účastníci si následně mohou odkaz otevřít v prohlížeči a k videokonferenci se připojit, stačí pouze před vstupem zadat své jméno či přezdívku. Nic víc.

Na mobilu služba funguje také, ale je tu přece jen jedna komplikace navíc - musíte si nainstalovat aplikaci Skype. Ovšem nemusíte se registrovat. Po přijetí odkazu na mobilu budete odkázání do obchodu s aplikacemi, kde si Skype můžete zdarma stáhnout a nainstalovat do telefonu. Poté už se v něm odkaz otevře a princip je stejný - nemusíte se registrovat, stačí zadat jen jméno. Samozřejmě je ale možné přihlásit se svým účtem Microsoftu (to platí i na webu).

Pro otevření odkazu s videokonferencí v počítači stačí jen internetový prohlížeč. Ten se vás zprvu zeptá, zda mu povolíte přístup ke kameře a mikrofonu. Microsoft však myslel na to, že by tento krok mohl méně zkušené uživatele zarazit, a tak se v tomto kroku zobrazí informační stránka, kde je vše stručně vysvětleno.

Jakmile konference začne, už je to celkem klasika. Můžete zde střídavě mluvit, dle potřeby utlumovat mikrofony či vypínat obraz, k dispozici je i textový chat a rychlé sdílení obrazovky. Vše dobře funguje i při kombinaci telefonu a počítače.

Koronavirus online