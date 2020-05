Video čeká další bitva formátů. Výrobci mobilů chystají EVC

Hlavní videoformáty současnosti a blízké budoucnosti jsou HEVC (H.265) a AV1. Do pár let je ale vystřídají nové, které přinesou ještě vyšší efektivitu, a tedy při stejné vizuální kvalitě jim bude stačit méně dat.

Faktickým nástupcem HEVC bude VVC (Versatile Video Coding, H.266), jehož specifikace by měly být dokončeny ještě letos a jenž nabídne až o 40 % účinnější kompresi. Proti němu bude stát nezávisle vyvíjený formát EVC (Essential Video Coding), jehož specifikace se uzavřely minulý měsíc. Ten by měl přinést přibližně 25% úsporu dat.

Proč tedy použít něco, co bude na papíru horší? Z politických důvodů. HEVC je v současnosti tak silně zatížen patenty, že si placení licencí nárokují hned tři skupiny: MPEG LA, HEVC Advance a Velos Media. Veškeré přehrávače, enkodéry a streamovací platformy musí počítat s nemalými poplatky. U VVC jakožto přímého nástupce hrozí, že situace bude podobná.

Tvůrci EVC dopředu slibují, že licence se budou platit na jednom místě a podmínky budou férové a nediskriminační. Základní profil EVC navíc bude zcela bezplatný (royalty-free), avšak také s horší kvalitou (zřejmě na úrovni HEVC). Klíčovými firmami za EVC jsou Samsung, Huawei a Qualcomm, tedy největší výrobci mobilů či jejich čipů. Adopce nového formátu v chytrých zařízeních by tak mohla proběhnout rychle. Zatím se však nikam nespěchá, konkrétní podmínky licencování budou oznámeny do dvou let.

Do hry nakonec vstoupí i potenciální AV2, jenž by měl být jako předchůdce plně bezplatný. Skupina Alliance for Open Media ale s vývojem ještě nezačala, protože se stále snaží prosadit AV1. O nástupci však již mluví v roadmapě.

Aby to nebylo tak jednoduché, za VVC, EVC i AV2 často stojí tytéž společnosti, avšak v různých skupinách mají různé zájmy.