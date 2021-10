Vídeň je na OnlyFans. Ale Fuj! Chlípné umění uvidíte za čtyři dolary měsíčně

Každé malé dítě dobře ví, že na OnlyFans smějí chodit pouze rodiče a starší sourozenci vyzbrojení platební kartou. Komunitní web napodobující rozhraní Twitteru je totiž plný fotografií a videí kuchařek, sportovců a dalších youtuberů, kteří doma zapomněli tričko. A občas i trenky.

Redakční nehoda Stala se nám v redakci malá nehoda – dva autoři se vrhli na stejné téma. Občas se to stane, ale obvykle se o tom nedozvíte. Tentokrát jsou výsledkem tak odlišné články, že by byla škoda jeden z nich zahodit... Kuba Čížek dostal tiskovou zprávu od vídeňského magistrátu, má přístup na vídeňský OnlyFans, obdivuje nápaditou marketingovou kampaň a zprávu zpracoval se svým typickým humorem.

Petr Urban na téma narazil na CNN, zaměřil se na problematiku sociálních sítí a jejich boje proti nahotě, takže jeho článek je o poznání vážnější. V jednom článku jste, druhý najdete zde: Vídeň je na OnlyFans. Facebook a spol. nahatému umění nepřejí

Teď toho hodlá využít také město Vídeň, které si na kontroverzním webu založilo vlastní profil. Když zaplatíte zhruba čtyři dolary, budete moci i vy odebírat obsah pro 18+. Aby však nedošlo k mýlce, nezačnou vám chodit choulostivé fotografie vídeňských zastupitelek a zastupitelů, ale erotika z muzeí a galerií.

Celé je to totiž docela vtipná kampaň na vídeňský turistický ruch, a po zaplacení předplatného si tak můžete zažádat o vstupenku do vybraných kulturních svatostánků velkoměsta na Dunaji.



Podle autorů profilu, za kterým stojí městská turistická agentura, je OnlyFans jedinou komunitní sítí, na které mohou sdílet podobná umělecká díla

A co se týče fotografií, město Vídeň na OnlyFans publikuje umělecká díla ze svých sbírek, která by na běžných sociálních sítích možná ani neprošla strojovou moderací. Tu a tam na vás proto vybafne ženské ňadro a klín. To, že jsou povětšinou jen namalované na plátně a vytesané z mramoru, je už nepodstatný detail.