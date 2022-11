Víc reklamy ve Startu. Microsoft ve Windows 11 experimentuje s odkazy na weby

Vyznat se v programu Insider je obtížné, protože Microsoft novinky nedistribuuje vždycky v logickém pořadí. Nedávno přidal pár zlepšováků do relativně hotových Windows 11 v kanále Beta a následně je portuje do nadřazeného kanálu Dev, který měl být inkubátorem.

Dříve představené změny přeskočíme a podíváme se na úplné novinky v kanále Dev. Relativně třaskavý aspekt přestavují reklamy. Před pár měsíci jsem upozorňoval na to, že reklam ve Windows dnes napočítáme opravdu dost a že bude možná hůř. Nedávno Microsoft v kanále Dev experimentoval s propagací OneDrivu a svého online účtu v nabídce Start. Tím nekončil.

Start je dlouhodobě nositelem předinstalovaných aplikací a dle svých slov Microsoft přidá „další hodnotný obsah“ do sekce Doporučené. Na tomto místě se jinak objevují zástupci nově nainstalovaných programů a zejména poslední soubory, s nimiž jste pracovali. Proč by zde měly být odkazy na nějaké stránky?



Microsoft do Startu přidává další typ reklamy. Tentokrát jde o odkazy na weby v sekci

Doporučené (obrázek: Microsoft / Windows Insider Blog)

Windows zanalyzují historii prohlížení (pravděpodobně se to týká jen Edge), takže vám dají snad relevantní doporučení, řídit se budou i regionem. Odebrat můžete konkrétní návrhy, vypnout půjde navrhování jako celek. Z experimentu pochopitelně ani nemusí nic vzejít. Jako obvykle platí, že Microsoft experimentuje jen v některých instalacích od Windows 11 Insider Preview build 25247.

Sestavení 25247 je k dispozici také jako ISO.

Tohle sestavení láká i na další novinky. Pokud chcete, hodiny v oznamovací oblasti zobrazí kromě minut také sekundy. Jde o funkci, kterou dřívější verze Windows nabízely a Microsoft se k ní vrací. Vývojový tým také hlásí zlepšení vyhledávání, které prý nabídne víc výsledků.

Microsoft si vzpomněl na seznamy odkazů a přidal nějaké položky do seznamu Storu od verze 22210.1401. V Jedenáctkách se ovšem seznamy odkazů zobrazují jen nad hlavním panelem, zatímco Start je vyškrtl. Odkazy vedou do konkrétních sekcí digitálního katalogu a ukazují naposledy zobrazené položky. Nový Store postupně prorůstá také do dalších testovacích okruhů.



Seznam odkazů Storu už nezeje prázdnotou

