Větší pracovní plocha na cestách. Duel přenosných monitorů Philips a Verbatim

Přenosné monitory jsou novinkou na trhu, typicky se používají jako rozšíření pracovní plochy notebooku na cestách. Vybrali jsme dva modely s odlišnými přístupy a postavili je v testu proti sobě.

Philips 16B1P3302

Plusy Matný displej

Podrobné OSD menu Minusy Složitější ovládání 7,1 Hodnocení

Obrazovka: 9/10

Srdcem je 15,6" panel s Full HD rozlišením, ten je postavený na IPS technologii spolupracující s bílým LED podsvícením. Panel má dva větší klady: jednak umožňuje použít plynulejší 75Hz obnovovací frekvenci a jednak má matnou povrchovou úpravu. Ta je velmi povedená a nejenže v displeji nejdou vůbec vidět odrazy, ale je velmi příjemný na pohled. Pokud ještě k tomu zapnete režim čtení, displej připomíná elektronickou čtečku knih.



15,6" přenosný monitor Philips 16B1P3302

Nastavení displeje je podobné jako u běžných stolních monitorů, takže máte k dispozici různé úrovně overdrivu nebo různé barevné režimy. Kontrast se zastavil na 1 : 896, což je více než výrobcem udávaných 1 : 700.

Barvy a jas: 5/10

Barevná přesnost je oblastí, kde dostupné přenosné displeje ztrácejí a Philips není výjimkou. U primárních a sekundárních barev dosahuje průměrná ΔE 7,7 a maximální 17. To je dáno především špatným pokrytím sRGB zhruba na úrovni 64 %. Pokud se podíváme na často zobrazované barvy, u nich má displej průměrnou ΔE 2,5 a maximální 7, což už je přijatelné.

Co se jasu týče, u tohoto monitoru záleží, do jak silného zdroje energie jej připojíte. Funguje i zapojený pouze do mobilu nebo do notebooku, ale může takto dosahovat nižšího než maximálního jasu. V mém případě to bylo 112 nitů, ovšem po zapojení druhým kabelem do adaptéru se jas zvýšil na 260 nitů. Minimální jas je 23 nitů.

Ergonomie: 7/10

Konstrukce sází na kombinaci plastů a kovových částí, takže je pevná, což je důležité pro přenositelnost. Výrobce dodává i praktické cestovní pouzdro. Displej je přes panty připojen k základně, která slouží i jako stojánek. Displej můžete mít téměř v pravém úhlu, ale může být i položený a drží ve všech pozicích mezi tím.

K ovládání slouží trojice tlačítek vzadu (nahoru, dolů, potvrzení) a vypínací tlačítko vedle konektorů. Pohyb v OSD menu není příliš intuitivní, ale bez dotykového displeje se nedá na přenosném monitoru vymyslet o moc lépe.