Velmi smutný pohled na nejpoužívanější hesla světa. V Česku máme rádi třeba slovíčka martin a heslo

Správce hesel NordPass publikoval seznam 200 nejpoužívanějších hesel roku 2020. Jako zdroj posloužily různé zveřejněné úniky za poslední roky, které dohromady čítají 276 milionů záznamů.

Podobných statistik jsme tu už měli požehnaně, NordPass ale svůj žebříček zpracoval i pro jednotlivé země včetně České republiky. A byť se v podstatě všude po světě používají ty stejné a poměrně profláknuté kombinace, přece jen se do žebříčku promítly i národní rozdíly.



Deset nejpoužívanějších hesel za rok 2020. V závorkách pořadí za rok 2019

V Česku máme rádi heslo „heslo“

V případě Česka tak na 6. příčce figuruje nečekaně heslo martin. Žádáme Martiny a rodiče Martinů, aby si heslo změnili. Stejně tak by si to zasloužilo i heslo na 7. příčce, tedy heslo. Mimochodem, Slovensko s námi drží basu, tam se totiž martin nachází na 7. příčce. Následuje veronika, opět heslo a monika.



TOP10 pro Česko a Slovensko

Jsou to stará hesla

Nicméně pozor, ve skutečnosti jsou podobné statistiky spíše pohledem do minulosti. Jak už jsme si totiž řekli výše, žebříčky vychází z kompilací úniků za poslední roky. V těchto případech postižené služby zpravidla vyžadují jejich změnu – a to už podle současných bezpečnostních standardů.

No, a žádná současná internetová služba, která to myslí alespoň trošku vážně by vám v roce 2020 neumožnila tvorbu ani jednoho hesla, které se vyskytuje v tomto žebříčku.

Ostatně, na takovém ICQ jsem déle než deset let používal heslo klaus. Dnes by mi to drtivá většina webových aplikací už nedovolila, v druhé polovině 90. let nicméně nikdo nic podobného neřešil a celý systém byl s takto starými a nedokonalými hesly zpětně kompatibilní.

Kompletní seznam 200 nejpoužívanějších hesel za rok 2020: