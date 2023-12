Velký výkon v malém těle. Recenze mini PC Max Studio od české značky Āsome

Plusy Dobrý výkon

Nízký hluk

Bohatá konektivita Minusy Nekonzistentní Wi-Fi 9 /10 Hodnocení

Pryč jsou ty doby, kdy počítač zabíral celé místnosti, ovšem zmenšování se nezastavilo a výkon základního herního počítače z doby před pěti let dnes můžete doslova držet v dlani. Malé počítače jsou dnes dobré nejen po stránce výkonu, ale i konektivity, tichého chodu, a zejména velmi nízké spotřeby.

Mezi desktopy a notebooky, potažmo mini PC, se dnes rozevírají nůžky. Zatímco stolním počítačům neustále roste spotřeba, velikost jednotlivých komponent kvůli chlazení a v důsledku i ceny, menší a přenosné přístroje těží z narůstající efektivity. A pokud vás jejich velké rozměry, zbytečně vysoká spotřeba nebo i hlučnost odrazují, mini PC je dnes více než dobrou alternativou.

Specifikace Āsome Max Studio Založeno na mini PC MinisForum UM790 Pro. AMD Ryzen 9 7940HS, 32 GB DDR5 RAM 5600 MHz, 2TB M.2 2280 PCIe 4.0 SSD; přední strana: 2× USB4, 3,5mm kombo jack; zadní strana: 4× USB 3.2 Gen2, 2× HDMI, 2,5Gb/s ethernet, DC vstup pro 120W adaptér; celkové rozměry: 130 × 126 × 52,3 mm

Maximální výkon, maximální úspora místa

Āsome Max Studio je mini PC založené na Minisforum UM790 Pro, ovšem všechny počítače jsou v Česku překontrolovány, dostanou rychlejší RAMky a nové úložiště. Počítač ihned po vybalení mluví česky a díky nákupu v tuzemsku dostanete kompletní evropskou záruku a dobrý servis, za kterým stojí český Zoner.

Srdcem přístroje je osmijádrový procesor od AMD s kódovým označením Phoenix. Jedná se primárně o notebookové procesory na architektuře Zen4, tedy v mnohém navazují na desktopovou řadu Ryzen 7000. Kromě omezeného příkonu se ale liší monolitickým návrhem a vyšším počtem grafických jader – 12 namísto dvou.

Právě AMD a tato řada procesorů primárně určená pro notebooky je příčinou, proč tak výrazně roste výkon integrovaných grafických jader u procesoru. Už několik let neplatí, že integrovaná grafika je poslední možností něco si zahrát na nejnižší rozlišení a nejmenší detaily. Jak si ukážeme později, vyšší detaily na Full HD rozlišení nebo nižší/střední detaily na QHD dnes nejsou problém.



Průduchy a ventilátor se nachází i vespodu

Samotné tělo mini PC je velmi dobře zpracované, kovové povrchy působí elegantně a dílenské zpracování se od předchozích modelů posunulo na lepší úroveň. Působivé jsou rozměry 130 × 126 × 52,3 mm, v takto malém prostoru se nikdy dříve nenacházelo tolik herního ani pracovního výkonu. Mini PC můžete umístit na stůl, ale také má přibalený montážní plát kompatibilní s VESA, takže počítač můžete připevnit třeba zezadu monitoru. Jen bych jej doporučil umístit do otevřených prostor.

V balení dále naleznete rozměrný zdroj s maximálním výkonem 120 W, šroubky, manuál a HDMI kabel. Tím je oklikou dostáváme k portům na Āsome Max Studio. K dispozici je pouze HDMI, a ne DisplayPort, konkrétně jde o dva konektory podporující standard HDMI 2.1. Hráči nebo grafici více spoléhají právě na DP.

Dále má mini PC skvělou konektivitu. Vzadu lze nalézt čtyři USB 3.2 Gen2, 2,5GB/s ethernet. Vepředu se nachází dvojice velmi rychlých USB4 portů, které zatím lze najít jen na noteboocích. Mimo to můžete připojit drátově audio přes kombo 3,5mm jack. Bezdrátová konektivita nabízí Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3.

Provozní vlastnosti

Minisforum neustále zlepšuje chlazení, už u minulé generace bylo velmi dobré a nyní je téměř perfektní. Mimo zátěž téměř není slyšet, hluk 38 dBa je postřehnutelný jen zblízka nebo ve velmi tichém prostředí, v maximální zátěži se pohybuje okolo 48 dBa, což je slyšitelné. Nicméně počítač vydává nepříliš rušivý hluk na nižších frekvencích, takže rozhodně není upištěný a nepříjemný.

Dobré chlazení se projevuje i v nízkých teplotách. Při běžné pokojové teplotě se počítač nepřehřívá ani v plné zátěži, tehdy dosahuje asi 85 °C, přičemž strop je 100 °C. Firmware však umí stáhnout příkon, respektive ho navyšovat. Oficiální rozmezí příkonu procesoru je až 54 W, ale počítač může běžet na 60W příkonu i delší dobu a ve špičce může dosáhnout 64 W. Pokud tedy mluvím o stažení výkonu, jedná o snížení na úroveň 54 W definovaných výrobcem čipu a v takovém případě se teploty budou držet pod 80 °C.

I samotná spotřeba je výrazně nižší než u stolního počítače. Běžně se pohybuje okolo 10 W, v zátěži roste na 85 W nebo na 92 W ve špičce. Tyto hodnoty jsou rozhodně blíže notebookům díky optimalizaci použitých komponent na výdrž baterie. Pokud tedy chcete ušetřit na energiích, ale pracovat či hrát na výkonném stroji, tohle je možným řešením.

Při běžném používání jsem narazil na jeden problém, který jsem měl i s předchozími modely, a to je kompatibilita s Wi-Fi routery. Se staršími modely fungujícími na 2,4GHz pásmu bylo připojení pomalé, ovšem pokud jsem signál přenášel přes prostředníka v podobě hotspotu na mobilu s Wi-Fi 6, rychlost narostla na běžné hodnoty. Druhým řešením je připojení internetu přes kabel, které funguje bezvadně.

Výkon ve hrách a benchmarcích

AMD udělalo velký výkonnostní skok u minulé generace a Phoenix jej posouvá spíše běžným mezigeneračním vylepšení v řádu 15 až 30 %. Vyšší hranici atakuje třeba syntetický benchmark Cinebench R23 v multijádrovém výkonu, ten se nově zastavil na 17 298 bodech. Naopak na nižší hranici je zlepšení výkonu u jednojádrových činností, nyní s 1 812 body. Pro budoucí porovnání přidávám i výsledky nového benchmarku Cinebench 2024, kde procesor dosáhl ve vícejádrovém testu 972 bodů a v jednojádrovém 110 bodů.

Udělal jsem spoustu dalších syntetických testů, pokud si budete chtít výkon srovnat s dalšími nejen integrovanými grafikami. Použil jsem mnoho benchmarků od 3DMarku, které jsou nejrozšířenější. Navýšení výkonu se pohybují v intencích předeslaných výše.

Když se zaměříme na konkrétní čísla, například GPU skóre v 3DM Night Ride zaměřeném na integrované grafiky Phoenix získal 34 806 bodů. Pro porovnání minulá generace v podobě AMD Ryzen 9 6900HX měla 31 989 bodů a ještě dřívější generace v desktopové verzi jen 19 831. Když budeme porovnávat nové desktopové Ryzen 7000 se dvěma grafickými výpočetními jednotkami, u Ryzenu 9 7900X uvidíme 10 334 bodů, tedy zhruba třetinu. Pokud budeme integrovaná jádra srovnávat s Intelem, desktopový Core i7-13700K má 12 846 bodů a o rok starší Core i7-12700K 12 588 bodů. Intel tedy nedělá tak velké pokroky jako AMD.

Při pohledu na 3DMark CPU Profile má Ryzen 9 7940HS maximální skóre 7 800 bodů a v jednojádrovém testu 1 025 bodů. Procesorová část má podobný výkon jako i5-12600K a z aktuálních generací mírně překoná i5-13400F nebo Ryzen 5 7600 a při tom si vezme výrazně méně elektřiny ze zásuvky.

Mini PC jsem testoval s 2TB úložištěm SSD Goodram PX600, které nedopadlo nejlépe. Skóre v 3DMark Storage Benchmarku se propadlo o polovinu oproti předchozí verzi mini PC, což je dáno nižšími přenosovými rychlostmi i jejich kolísáním. Na výsledky se můžete podívat na přiložených screenshotech. Dobrou zprávou je, že po konzultaci se Zonerem se nakonec do počítače bude montovat 2TB SSD Goodram IRDM Pro Slim, které nejenže plně vytěžuje rozhraní PCIe 4.0 po stránce rychlostí, ale má také vyšší výdrž a pro profesionální i herní účely poslouží mnohem lépe.



Ve finálních produktech bude kvalitnější SSD, než jsem měl možnost naměřit

Pojďme ovšem přímo do her, začneme kompetitivními hrami jako CS: GO, které v benchmarku při nízkých detailech na Full HD rozlišení běželo na 239 fps, což ovšem zcela nereflektuje fps přímo v kompetetivní hře, tam budou mírně nižší. V nenáročném módu jsem otestoval CS2 (pozor, jedná se o neoptimalizovanou beta verzi), při nízkých detailech a na FSR balanc průměrné snímky měly 144 fps, 1% minima se zastavila na 81, ale hra trpěla na menší záseky, typicky přicházející v ty nejhorší možné okamžiky. Velmi náročné hráče zatím mini PC zcela neuspokojí, ale pro občasné hráče bude po postupných optimalizacích hry tento počítač stačit. Obdobně Tom Clancy's Rainbow Six Siege mělo průměrné snímky na 103 fps a minimální na 84 fps, což je podobný případ.

Tímto se dostáváme ke graficky náročnějším hrám, začneme u Hitmana 2, v benchmarku na střední detaily se průměrné fps zastavily na 53. Hra Watch Dogs: Legion ve Full HD na velmi vysoké detaily měla průměrnou snímkovací frekvenci 37 fps a minimální 21 fps, takže bych spíše doporučil střední detaily s 51 průměrnými fps a minimem 27 fps, což už je velmi dobře hratelné. Control se středními detaily počítač rozjel na 37 průměrných fps a 1% minimem 30 fps, což je opět hratelné a případně se dají detaily ještě snížit.

U her středně náročných na grafiku jsem provedl testy nejen ve Full HD rozlišení, ale i v QHD. U F1 2020 na vysoké detaily měla hra 116 průměrných a 96 minimálních FPS. Po snížení detailů a zvýšení rozlišení běžela překvapivě dobře s 98 průměrnými a 84 minimálními fps. V Borderlands 3 při Full HD a středních detailech hra běžela na průměrných 47 snímků za sekundu a při QHD rozlišení a nízkých detailech klesla jen na 42 fps. Podobný případ je i Forza Horizon 5, jejíž detailní výsledky si můžete prohlédnout na screenshotech výše.

Shrnuto a podtrženo, výkon integrované grafiky se vyrovnal Nvidii GTX 1650, tedy svého času nejpoužívanějšímu akcelerátoru v průzkumu Steamu. Nadto Phoenix podporuje ray tracing nebo enkódování a dekódování kodeku AV1. Přičemž samotná GTX 1650 má zhruba 1,5× příkon co celý procesor i s integrovanou grafikou.

Verdikt

Pokud hledáte počítač pro produktivní činnosti, k tomu si rádi rekreačně zahrajete nějakou hru a nadto vám záleží na spotřebě či rozměrech počítače, Āsome Max Studio splňuje tyto nároky velmi dobře. Cena 24 000 Kč dobře odpovídá možnostem počítače, při zlepšení na všech frontách je cena dokonce níže než u minulé generace v podobě Āsome MF Game, které v době uvedení na trh stálo 25 000 Kč.

Za tu cenu by se sice dal poskládat dobrý herní počítač, ale s výrazně větší spotřebou a rozměry. Pokud hledáte kompaktní a úsporné mini PC, v tuzemsku nenaleznete lepší nabídku s APU od AMD, které mají kromě procesorového i velmi dobrý grafický výkon. Více je konkurence od Intelu, která je ovšem výrazně dražší nebo za stejné peníze nabídne viditelně horší parametry.

Āsome Max Studio výkonově překoná několik let staré herní počítače, to samé platí pro aktuální notebooky bez dedikované grafiky a není daleko od nejlevnějších herních sestav. To je skvělá vizitka, a pokud hledáte tolik výkonu v malém těle, tento mini PC mohu doporučit.

