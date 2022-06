Velký únik dat i bez hackerů. Opilý úředník ztratil flashku s osobními údaji půl milionu lidí 

Ne vždycky za únikem dat musí stát organizovaná skupina hackerů. Někdy stačí obyčejná lidská nešikovnost. Vyprávět by o tom mohlo japonské město Amagasaki, které před pár dny muselo řešit závažný bezpečnostní incident – místní úředník omylem ztratil flashku s osobními údaji všech obyvatel města.

V Amagasaki, které se nachází nedaleko Osaky, žije skoro půl milionů lidí. Město zrovna začalo s vyplácením speciálních pocovidových fondů, které jsou určené vybraným domácnostem a zmíněný úředník – nebyl přímo zaměstnán městem, ale smluvní firmou – měl toto vyplácení na starosti.

Disponoval za tímto účelem osobními daty všech obyvatel města, aby věděl, komu finance poslat. Adresy, jména lidí, data narození, jejich bankovní údaje, zprávy o daňových úlevách, všechno měl k dispozici. Celkem šlo o informace o zhruba 465 tisíci lidech.

Minulý týden se ale z nejasného důvodu rozhodl všechna data nahrát na obyčejnou flashku, ačkoliv k tomu neměl oprávnění. Tu si pak sbalil do tašky, kterou si vzal do baru, ve kterém popíjel s kolegy. Zábava se protáhla na celou noc, úředník to s alkoholem trochu přehnal a když se ráno vzpamatoval, zjistil, že celou svou tašku i s flashkou ztratil.

Incident šel poté nahlásil na policii, protože se za své jednání styděl. A zastydělo se i samotné město. Starosta Amagasaki později uspořádal tiskovou konferenci, na které obyvatelům omluvil a vysvětlil jim, že jejich osobní údaje leží na ztracené flashce neznámo kde.

Naštěstí všechna data na ní byla zašifrovaná a zaheslovaná, takže by k nim neměl být jednoduchý přístup. Město rovněž uvedlo, že nic nenasvědčuje tomu, že by někdo osobní údaje zneužil. Je to každopádně příklad toho, jak by se citlivými daty rozhodně nakládat nemělo.

Zdroj: Sky News, Japan Times