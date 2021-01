Velký test osmi bezdrátových headsetů: Pohodlná sluchátka k počítači nejen na hraní

Do velkého srovnávacího testu jsme tentokrát vzali osm náhlavních bezdrátových sluchátek s mikrofonem, neboli herních headsetů. Cenovou hladinu jsme zvolili od necelých třech tisíc až po pět a půl tisíce. Tady už se totiž setkáváme se sluchátky, která uspokojí zvukem i náročnější posluchače a nabídnou i kvalitní zpracování.

U levnějších modelů už je zvuk zpravidla značně kompromisní a konstrukční zpracování pokulhává, ať už kvůli vrzajícím plastům nebo chybějící optimalizaci pro dlouhodobé nošení. To už je zkrátka vhodnější zvolit nějaký drátový model. Naopak u dražších sluchátek s cenou stoupající nad pět tisíc už zpravidla závažnější chyby nenajdete.

Obecné poznatky o herních headsetech, tedy co dnes mohou nabídnout, jak se mezi sebou liší a na co si dát pozor při výběru, jsme shrnuli v minulém článku. Teď už je čas na podrobné výsledky srovnávacího testu. Níže si můžete prostudovat srovnávací tabulku anebo se začíst do slovního hodnocení každého testovaného modelu.