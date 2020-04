Velký test 27" rychlých monitorů: Vyšší frekvence už je dostupná všem

Za vyšší frekvenci žádali výrobci ještě minulý rok pořádný příplatek, to se však změnilo. Ve velkém srovnávacím testu se proto utkaly ty nejlevnější 27" herní monitory, které si dnes můžete koupit.

Hlavní rozdíl mezi klasickým a herním monitorem spočívá v obnovovací frekvenci. Běžné monitory si vystačí s obnovením obrazu 60× za sekundu, mají tedy frekvenci 60 Hz. To se může zdát jako dostatečná hodnota, vždyť třeba filmy zobrazí jen 24 snímků za vteřinu. Zkuste si ale jednoduchý test: zakružte rychleji ukazatelem myši po displeji. Uvidíte, že ukazatel nevykrouží celý kruh, ale bude poskakovat.

Nezajímá vás úvod do tématu a chcete rovnou výsledky? Tady jsou:

Když jde o rychlost

Vyšší frekvence zajistí častější překreslení obrazu, na 144Hz monitoru vykreslí ukazatel myši výrazně hezčí „kružnici“. Efekt ale poznáte i při běžné práci, třeba při posouvání internetové stránky či dokumentu. Popisovat běžný přínos je těžké: zkrátka dokud vyšší frekvenci nezkusíte, jste spokojeni s tím, co máte. Jakmile ji zkusíte, bude návrat bolet.

Pro hráče rychlých her, především FPS stříleček, je obnovovací frekvence zcela kruciálním parametrem. Borci s postřehem vytrénovaným na maximum potřebují, aby se jejich akce projevila co nejdříve. A zatímco 60Hz monitor znamená překreslení obrazu každých 16,6 ms, v případě 144Hz monitoru je to jen 6,9 ms a u 240 Hz monitoru je to pouhých 4,1 ms. To je doslova okamžik.

Uvedené časy znamenají, jak často se obraz překreslí. Do hry ale vstupuje ještě jeden parametr, tzv. input lag. To je čas mezi vysláním obrazové informace z grafické karty a zobrazením na LCD panelu, tedy zpoždění způsobené elektronikou monitoru. Právě v tom se výrobci za poslední dva roky výrazně zlepšili: zatímco dříve i herní monitory s vysokou frekvencí trpěly input lagem přes 30 ms, dnes se většina pohybuje mezi 10–15 ms. A to i u těch nejlevnějších modelů.



Jaký input lag jsme naměřili u testovaných monitorů

Nechceme máznutý monitor

To ale není jediná obstrukce: LCD znamená Liquid Crystal Display, tedy displej z tekutých krystalů. Aby se jeden obrazový bod změnil z černé na bílou, musejí se krystaly pod vlivem určitého napětí přeskupit a tím umožnit průchod světla tvořený LED diodami umístěnými po okraji panelu. Přechod z černé do bílé je hračka, jde o dva napěťové extrémy. Větší problém vznikne, chcete-li šedou – krystaly musejí pod vlivem částečného napětí změnit svoji polohu jen „o trochu“.

Právě tuto dobu označujeme jako dobu přechodu neboli odezvu. Protože technologie TN, IPS a VA používají jiné uspořádání krystalů, liší se i doby odezvy, byť se rozdíly za poslední roky takřka srovnaly. Technologie TN vyniká rychlostí „vypnutí“ bodu, tedy přechodu do černé (nahlédněte do tabulky), avšak jakýkoli jiný přechod trvá stejně dlouho jako u technologie IPS. U VA pak najdeme přechody, které trvají o něco déle.