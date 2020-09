Velký test 14" notebooků do 20 000 Kč: Výsledky, hodnocení, srovnávací tabulka

Důkladně jsme vyzkoušeli 10 různých notebooků s cenou do 20 tisíc a s obrazovkou s úhlopříčkou 14". To je totiž ideální kompromis na snadné přenášení a přitom dostatečně pohodlnou práci. Je to aktuálně nejatraktivnější kategorie notebooků, ve které jsou ostré konkurenční boje.

Co od takových notebooků očekávat, na co si dávat pozor a podle čeho vybírat? Na to jsme odpověděli v předchozím článku, ve kterém shrnujeme obecné poznatky z testování. V tomto článku se proto rovnou vrhneme na vyhodnocení srovnávacího testu.