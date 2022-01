Velký srovnávací test počítačových zdrojů s výkonem 650 W. Změřili jsme 22 modelů

Šetřit na zdroji je častá chyba. Nemá sice vliv na výkon, ale ovlivňuje stabilitu, životnost, hlučnost a spotřebu počítače. Několik ušetřených stokorun či volba horšího modelu může znepříjemnit život.

Otestovali jsme 22 zdrojů různých značek, tentokrát s maximálním výkonem 650 W. Ten už postačuje do výkonných herních sestav i s nejmodernějšími energeticky náročnými procesory Intel Alder Lake.

Výkon tak akorát

Jak můžete vidět z výsledků našeho testu, většina zdrojů není při velmi nízkých zátěžích příliš efektivní a čím vyšší maximální výkon, tím na tom bývají v tomto ohledu hůře. Při velmi vysokých zátěžích nad 70 % nominálního výkonu už zase zdrojům začíná klesat efektivita a bývají hlučnější.



Kompletně modulární zdroj Silverstone Strider S má na konektorech dokonce osazeny ucpávky, aby se v těch nevyužívaných neusazoval prach

Z toho vyplývá, že byste pro svou sestavu měli hledat zdroj, jehož maximální výkon je vysoký „tak akorát“. Předimenzovávat ho dává smysl pouze v případě, že očekáváte v budoucnu osazení počítače výkonnějšími a po energii lačnějšími komponentami. Pro výpočet ideální maximální wattáže zdroje vám skvěle poslouží kalkulačka, která mj. vyčíslí, kolik za rok ušetříte s efektivnějším zdrojem.

Abecední seznam testovaných modelů Adata XPG Core Reactor

Adata XPG Pylon 650 Bronze

Aerocool KCAS-650G RGB

Asus ROG-Strix-650G

Asus TUF Gaming 650W Bronze

Be quiet! Pure Power 11 FM

Corsair CV Series CV650

Corsair RM650x (2021)5. Fractal Design Ion+ Platinum 660W

Corsair TX-M Series TX650M

EVGA 650 BQ

EVGA 650 GQ

Evolveo G650

Fortron FSP HEXA85+ Pro 650

Fortron FSP Hydro G 650 Pro

Fractal Design Ion Gold - 650W

Gigabyte P650B

Seasonic Core GM-650

Seasonic Prime GX-650

SilentiumPC Supremo FM2

SilverStone Strider S ST65F-GS

Zalman GigaMax ZM650-GVII

Maximální výkon zdroje ale není zdaleka vše, co by vás z jeho štítku mělo zajímat. Velmi důležité je také rozložení zátěže na jednotlivých větvích. Zatímco staré počítače hojně využívaly +3,3V a +5V větev, ty dnešní zatěžují především +12V větev či větve, a to kvůli tomu, že pro přenos vysokého výkonu při napětí 12 V není zapotřebí tak vysokých proudů jako s napětím 5 V, či dokonce 3,3 V.

Stále se přitom najdou takové zdroje, které mají zbytečně silné +3,3V a +5V větve a slabou +12V, nebo je součet maximálních výkonů všech větví stejný jako celkový maximální. U takového zdroje máte zaručeno, že jeho maximální výkon ani nemáte šanci využít. Ideální je tedy stav, kdy se součet výkonů všech +12V větví co nejvíce blíží celkové maximální zatížitelnosti zdroje. Také už není vhodné mít více +12V větví, protože je jen těžko rovnoměrně zatížíte. Ideální je jediná supersilná.