Velký srovnávací test kamer do auta. Koupíte už za pár stovek, ale vyplatí se připlatit

Za čelními skly mnoha vozidel lze v posledních letech čím dál častěji kromě očí samotného řidiče spatřit i jedno oko navíc. Patří autokameře, která slouží jako svědek při případných nehodách. Otestovali jsme osm z nich v oblíbené cenové relaci mezi dvěma a čtyřmi tisíci korun.

Nepříjemná situace na silnici může zastihnout každého. Na prvním místě je zdraví, to ale protentokrát ponechme stranou a věnujme se majetkové stránce. Při nehodách a následných náhradách škod je klíčové odhalení viníka. K tomu nejlépe poslouží nestranní svědkové, které dnes můžeme získat v podobě palubních kamer. Respektive alespoň u nás jejich využívání zatím legislativa nijak neomezuje a mohou tak jako důkazní materiál posloužit. V ostatních státech to ale může být úplně jinak – viz poslední list článku.



Celkem jsme otestovali osm palubních kamer do auta. Nejkompaktnější je minikamerka od Garminu, ovšem za cenu chybějícího displeje

Na našem trhu se aktuálně objevují kamery do auta ve velkém cenovém rozsahu, nejlevnější seženete za pár stokorun, ty nejdražší pak i za víc než deset tisíc. My jsme pro náš test zvolili kamery v cenové hladině mezi dvěma a čtyřmi tisíci korun, kde je trh asi nejsilnější a většina spotřebitelů loví v těchto vodách. V této cenové kategorii by se totiž už neměla nacházet taková zařízení, jejichž záznam vypadá jako rozmazaná šmouha čili pro jakékoli dokazovaní je pak naprosto nevhodný.

Kvalita obrazu

Nejdůležitější požadavek, tedy aby z bezprostřední blízkosti byla čitelná SPZ blízkého vozidla, bez problémů splnila každá kamera, a to i za horších světelných podmínek, nebo v noci. Veškeré testované kamery byly vybaveny poměrně ucházející optikou, při výběru se můžete orientovat i podle udávaných hodnot rozlišení. Minimum v tomto ohledu u testovaných kamer bylo Full HD při 1 920 × 1 080 px. Hned tři kamery – Lamax T10 a obě zařízení od společnosti Niceboy – se pak ve specifikacích chlubili rozlišením 4K při 3 840 × 2 160 px.

U všech je ale zároveň avizováno, že se jedná o interpolované rozlišení, kdy se uměle navyšuje kvalita pomocí matematického dopočítání a přidávání pixelů do rastru. Nejlepšího obrazu dosáhla vítězná kamera Mio MiVue 818 s nativním rozlišením WQHD při 2 560 × 1 440 px. Nutno ale podotknout, že obzvlášť za denního světla si kamery se zobrazováním okolí poradily dobře všechny.

Sledovali jsme také šířku záběru, kdy některé z testovaných kamer udávaly ve specifikacích až 170°. Tento vyšší úhel záběru znamená jisté zkreslení – tzv. efekt rybího oka –, nicméně když potřebujete dokázat, kdo do vás z vedlejšího pruhu najel, je vám toto zkreslení ukradené a jste rádi, že máte kvalitní záznam.

Co se týče frekvence, většina z testovaných kamer dokáže plně dostačujících 30 fps, některé pak dokonce 60 fps, což už zajistí dokonale plynulé video. Bavíme se o maximálních hodnotách, ty lze v nastavení změnit tak, aby výsledné video zabíralo co nejméně místa. To stejné se týká rozlišení, pro dostačující důkazní materiál není nutné volit hned to nejvyšší, myslete tak na kapacitu microSD karty, vlastní paměť testované kamery nemají.

Abecední seznam testovaných modelů Garmin Dash Cam Mini 2

Lamax T10

MIO MiVue 818

MIO MiVue C450

Nextbase 322GW

Niceboy Pilot Q9

Niceboy Pilot XR

TrueCam A7s

Úložiště

Kamery ukládají na kartu buď dlouhá videa jednotlivých jízd, nebo lze zvolit časové úseky, kdy kamera bude nahrávat do nového souboru. Pokud kartu kamera zaplní, automaticky začne přehrávat nejstarší záznamy.

SD kartu nevkládá do základního balení ani jeden z výrobců, počítejte tak s jejím nákupem. Pro běžného smrtelníka je pro plné používání palubní kamery bohatě postačující karta o kapacitě 32 GB, kterou seženete řádově kolem stokoruny, kamery ale podporují i větší karty. Rekordmanem v udávané maximální kapacitě karty je Garmin, ve kterém fungují až 512GB média.

Montáž

Testované kamery jsou vybavené konektorem pro připojení k elektroinstalaci automobilu z 12V „zapalovačové“ LC zásuvky. S tím také počítejte při samotné montáži, abyste si alespoň částečně naplánovali, kudy povedete kabel vnitřní částí vozu. Obvykle to bývá po sloupcích, aby nedocházelo k narušování vzhledu interiéru. Proto u některých testovaných kamer potěšily samolepící držáčky pro umístění kabelu nebo speciální nástroje pro jeho instalaci do interiéru. Taková maličkost udělá radost.