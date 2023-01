Velký srovnávací test herních monitorů. Vysoká cena nezaručí kvalitu a TN panely jsou za zenitem

Především hráči kompetitivních žánrů jako multiplayerových stříleček potřebují co nejdříve vidět, co se děje na serveru a kde je nepřítel. Přinášíme rozsáhlé srovnání třinácti takovýchto monitorů.

Pokud hrajete kompetetivní FPS hry, většinou nepotřebujete velký monitor. Ideální jsou úhlopříčky okolo 24", které lze obsáhnout jedním pohledem bez rozhlížením nebo pohybu očí.

Druhým klíčovým parametrem je rychlost, a tu ovlivňuje hlavně rozlišení. Vykreslit dva miliony pixelů u Full HD trvá kratší čas než osm milionů u 4K. I přes dnešní výkonné grafické karty hráči preferují nejen nízké rozlišení, ale i nízké detaily ve hře.

Tím jsme ohraničili ideální herní monitory na úhlopříčky okolo 24" s Full HD rozlišením. Pak je tu ještě obnovovací frekvence. Dnes jsou na trhu levné herní monitory se 144Hz, dostupné s 240Hz a mírně dražší s 360Hz. Zde jsme se neomezovali, uděláme průřez napříč kategoriemi, abychom ukázali, jaké rozdíly můžete očekávat u vyšší ceny. Horní cenový limit jsme stanovili na 11 000 Kč.

Abecední seznam testovaných modelů Acer Predator XB253QGXbmiiprzx

Alienware AW2523HF

AOC 24G2ZU XB253QGXbmiiprzx

Asus ROG Strix XG259CM

Dell S2522HG

Gigabyte G24F

HP Omen X25f

Lenovo G25-20

MSI Gaming Optix G24C4

Philips 24M1N3200VS

Samsung Odyssey G40B

Viewsonic VX2418C

Zowie by BenQ XL2546K

Dolní limit ovšem klesl pod 4 000 Kč, protože dnes není téměř žádný důvod kupovat „neherní“ Full HD monitor. Když už vybíráte základní monitor, který budete pravidelně využívat, má si smysl připlatit třeba za lepší ergonomii a jen nastavitelná výška zvedne cenu právě k 4 000 Kč. Frekvence 144 Hz zlepší i plynulost běžné práce a skvěle poslouží pro občasné hraní.

Odezva, input lag a obnovovací frekvence

Pixelová odezva a obnovovací frekvence monitoru spolu úzce souvisí. Pokud má monitor frekvenci 144 Hz, znamená to, že pixel musí svou barvu změnit do 7 ms, u 240Hz modelů to je 4,2 ms a u frekvence 360 Hz 2,8 ms. Reál­ně ovšem nezáleží na tom, aby se do tohoto okna vešly všechny přechody mezi každými dvěma vykreslitelnými odstíny.

Za zapůjčení monitorů Asus, Gigabyte a MSI děkujeme společnosti CZC.cz.

Vždy totiž záleží na tom, mezi kterými stavy pixel překmitává. Zatímco u barev jsou odezvy rychlé, problémy nastávají u přechodů mezi odstíny šedé. Proto se pixelová odezva měří právě mezi odstíny šedé, což představuje nejtěžší zkoušku. Když tedy monitor třeba o milisekundu nezvládne některý z těchto přechodů, ještě to neznamená, že nedosahuje udávané frekvence. V barevných scénách nebudete mít problém, jen v šedých scénách mohou vznikat obrazové artefakty, kterých si u 1ms doby trvání ani nevšimnete.

Pokud je pixelový přechod delší o několik milisekund nebo snad desítky milisekund, obrazové artefakty již budou patrné. Může se jednat buď o tzv. ghosting nebo inverse ghosting a v praxi se projeví duchy za pohybujícími se objekty. Nejspíše se s tímto jevem setkáte v temných scénách, kde se přechází mezi odstíny šedé.

Nebojte se monitory s vyšší obnovovací frekvencí koupit i pro běžné účely. Pomohou s plynulostí obrazu a často mají i dobrou ergonomii pro dlouhé sezení před obrazovkou

Rozdíl mezi ghostingem a inverse ghostingem je v režimu overdrivu. Ten umožňuje uživatelsky změnit pixelovou odezvu z představených režimů. Herní monitory typicky disponují několika možnostmi, protože se často stává, že na různé obnovovací frekvence bývá optimální jiné nastavení. Pokud však dokážete udržet stabilní snímkovací frekvenci hry, existuje jedna optimální možnost.

Zjednodušeně nižší než optimální síla overdrivu znamená, že přechod trvá pixelu zbytečně dlouho, zatímco vysoká síla způsobuje překmity. Pixel je do nového stavu natlačen příliš rychle a překmitne se na moment do jiného odstínu, než se vrátí do cílového stavu. Ghosting je tedy způsobovaný přílišnou délkou přechodu, zatímco inverse ghosting chvilkovým zobrazením nežádoucí barvy.



V testu se nespoléháme na parametry od výrobců, všechno jsme přesně změřili sami. Vlevo je kolorimetrická sonda X-Rite i1 Display Pro (nahoře) a USB Osciloskop ETC M520 (dole), na pravé fotce sonda Leo Bodnar Video Signal Input Lag Tester (vlevo) a měřák spotřeby Belkin Conserver Insight (vpravo)

O milisekundy se hraje i na poli input lagu, který nepatří do jedné rovnice k odezvě a obnovovací frekvenci, ale také je závislý na elektronice monitoru. Jedná se o čas od vyslání signálu po jeho zobrazení na monitoru. My při testování odbouráváme další proměnné jako roli počítače nebo například myši a měříme výhradně monitor; reálně do celkové odezvy od kliknutí na myš po zobrazení musíte započítat input lag myši, odezvu na server i vykreslovací čas na grafice.

Vnímané rozmazání obrazu

Dalším často zmiňovaným tématem je tzv. motion blur neboli ostrost obrazu při pohybu. Hry nabízejí v nastavení možnost zapnout motion blur, což rozmaže obraz při pohybu a třeba při jízdě v autě to umožní navodit dojem rychlosti. U kompetitivních stříleček nejenže musíte motion blur vypnout, ale naopak potřebujete mít co nejostřejší obraz pro zpozorování nepřítele.

Pokud máte rádi ostrý obraz, sledujte ve velké přehledové tabulce kolonku „hodnocení míry rozmazání obrazu“. Nejenže podle ní můžete seřadit monitory v této disciplíně, ale připsali jsme tam i úroveň overdrivu pro dosažení ideální ostrosti obrazu při pohybu. Jednak to je dobrý výchozí bod pro nastavení monitoru a jednak jsme na této úrovni overdrivu testovali rovněž pixelovou odezvu.



K BenQ Zowie dostanete tento rychlý přepínač režimů s čtyřsměrovým kolečkem. Navíc má i připojitelné clony po stranách monitoru, které pomůžou se soustředěním

Technologie panelu

V povědomí hráčů zůstává informace, že TN panely jsou stále těmi nejrychlejšími, tedy s nejkratší pixelovou odezvou. To je sice pravda v tvrdých datech, protože jen u TN panelů se podařilo naměřit odezvu pod 1 ms, nicméně rychlé IPS panely jsou již na jejich úrovni. Zároveň v celé kategorii hraní výrazně zaostaly za IPS panely kvůli horšímu vnímanému rozostření obrazu nebo vyššímu input lagu. Když zvážíme i fakt, že TN panely mají výrazné problémy v jiných oblastech jako pozorovací úhly a celkově skončily až v druhé polovině tabulky, můžeme s klidným svědomím říct, že jsou již za zenitem.

Králem dnešní doby je IPS technologie a při mírně specifičtějších nárocích může dobře posloužit i VA monitor. VA panel má především mnohem hlubší černou barvu, takže dosahuje vysokého statického kontrastu mezi 1 : 2 000 a 1 : 3 000, zatímco u IPS je standard 1 : 1 000. Je také velmi snadné udělat zahnutý VA monitor a tato technologie je méně náchylná na nechtěné propouštění světla. Naopak mívá problémy s pixelovými přechody mezi šedými tóny.

Výhledově je největším nepřítelem IPS panelů OLED technologie, která je dnes příliš drahá a takové monitory mají vysokou spotřebu. IPS tedy ještě chvíli zůstane na špici – i protože se jedná o ideální panely rovněž pro grafickou práci, takže hráči mohou na jednom monitoru hrát i vytvářet obsah s přesnými barvami.