Velký srovnávací test herních klávesnic. Použitelnou seženete pod tisíc, nejlepší stojí 4× tolik

Mechanické klávesnice nejsou jen doménou hráčů. S klesajícími cenami si je můžete pořídit i jako spolehlivé a pohodlné pracovní modely. Otestovali jsme jich hned osm v cenovém rozpětí 1 000–3 500 Kč.

Ceny mechanických klávesnic v posledních letech výrazně klesly a jak ukázal náš test, použitelný model lze sehnat za tisícovku. Pokud tedy nepatříte k neoblomným fanouškům nízkoprofilových klávesnic notebookového typu, v každém případě doporučujeme pořídit model s mechanickými spínači. Jejich chod je příjemnější, jistější a zároveň jsou mnohem odolnější.

Zatímco u těch membránových dochází v průběhu let k opotřebování a nejfrekventovanější klávesy mohou přestávat reagovat nebo vyžadují silnější úder, u mechaniky se to nestane. To ostatně potvrzují i dlouhodobé testy zahraničních kolegů, kteří se na mechanické spínače specializují.

Mechanické klávesnice zdaleka neslouží jen k hraní – pokud zvolíte správný typ spínače, budete nadmíru spokojeni i při náročnějším tvoření textů, zdrojového kódu nebo jiného typu práce. Při výběru pracovní klávesnice se zároveň nenechte odradit svítícími modely, jež jednoznačně míří na hráče – podsvícení lze v drtivé většině buď kompletně vypnout, nebo jej nastavit do statické bílé barvy, která je ideálem pro viditelnost popisků.

Abecední seznam testovaných modelů AOC GK700

Cooler Master CK352

CZC.Gaming Hexblade

Logitech G413 SE

SPC Gear GK650K

SteelSeries Apex 5

Trust GXT 863 Mazz

Yenkee Panzer

Lineární vs. taktilní

U mechanických spínačů většinou najdete označení barvou, která vychází z původních typů od německé firmy Cherry. Ta se stala v tomto oboru průkopníkem a dodnes patří ke špičce ve vývoji. Hlavní typy spínačů jsou tři: lineární (červené), hnědé (taktilní) a modré (taktilní s kliknutím). Zatímco ty lineární kladou v celém průběhu stisku stejný odpor, u hnědých a modrých dojde v okamžiku sepnutí k uvolnění odporu. U modrých se tak navíc stane se slyšitelným kliknutím, které je ještě hlučnější než u myši.

Lineární jsou považovány za nejuniverzálnější – užijete si na nich většinu herních žánrů a zároveň se na nich dobře píše. Taktilní zase často volí hráči rychlých žánrů, jako jsou FPS nebo MOBA hry. Stisk, a především odezva je u těchto spínačů zřetelnější, a tudíž i jistější. Pokud tedy nejste opravdu náruživým hráčem, doporučujeme minimálně na seznámení s mechanickými spínači červenou lineární variantu.

Čínských klonů mechanických spínačů se nebojte. Fungují stejně jako předloha a mají i dlouhou životnost

Někteří výrobci jako SteelSeries, Logitech nebo HyperX si vyvíjí vlastní spínače, které těmito typickými barvami neoznačují. Vždy ale v jejich parametrech najdete jejich typ a takřka ve všech případech budou fungovat velmi podobně včetně kladeného odporu a výšky bodu sepnutí. U levnějších klávesnic standardně najdete čínské klony spínačů Cherry – mezi nejrozšířenější náleží dvojice Kailh a Outemu. Z pohledu funkčnosti jde o takřka identické spínače, jedinou otázkou tak může být mechanická odolnost po několika rocích fungování. Dlouhodobé testy ale ukazují, že ani po řadě let a mnoha desítkách milionů stisknutí na své jakosti neztrácí. Při nákupu tak není potřeba mít obavy.

Jde to i s češtinou

Obtíží může být při výběru (ne)dostatek dostupných modelů s českými popisky, pokud na nich trváte. Zatímco pro hráče nemusí jít o důležitý parametr, u pracovní klávesnice už to může být nutnost. Jsme tedy rádi, že se situace v průběhu posledních dvou let výrazně zlepšila. Zatímco do roku 2020 nebylo takřka možné sehnat mechanickou klávesnici s českými znaky, nyní je situace o poznání lepší. Což ostatně dokazuje i náš test. Bokem zůstávají v tomto ohledu velcí výrobci, pro které není tuzemský trh natolik zajímavý, aby pro něj nechali vyrobit české popisky. U podsvícených klávesnic (což mechanické standardně jsou) zároveň nesmí jít o pouhý polep, ale opravdu vyleptané popisky, které umožní průchod světla. To je ostatně odpovědí na otázku, zda lze zakoupit nečeskou klávesnici a opatřit ji dodatečným polepem – lze, ale bez podsvícení těchto českých znaků.

Podsvícení u většiny hráčů bude hrát především designovou roli – blikající periferie i komponenty jsou zkrátka trendem. I pro práci se ale podsvícení hodí – může zvýraznit kontrast popisků, a především umožňuje pohodlnější fungování třeba v šeru. Regulace a nastavení přitom může probíhat přímo na klávesnici pomocí několika zkratek anebo v dodávané aplikaci. Ta umožňuje nastavení barev a světelných efektů. Jak ale ukázal náš test, dostupnost konfigurační aplikace není samozřejmostí – hned tři modely z testu ji nenabízí.



Kromě podsvícení samotných kláves přidávají výrobci světelné efekty i na základny klávesnic – tady u modelu Cooler Master

U menších výrobců je to docela logická volba – jednak jde o další náklad, především ale o starost s podporou a údržbou softwaru. A ta nemusí být při dnešní frekvenci systémových aktualizací jednoduchá. U Logitechu, který má svoji aplikaci pro většinu herního hardwaru, nás však absence u testovaného modelu zarazila, a je tady vidět především snaha oddělit levnější model od dražších řad.

Ergonomie na prvním místě

Pokud odmyslíme výstřelky v podobě rozpůlených a prohnutých klávesnic, vlastně na této periferii nelze vymyslet nic zázračného k většímu pohodlí. Výrazně k němu ale může přispět vhodná opěrka zápěstí. Tu někteří výrobci přidávají v polstrované podobě, která především několikahodinové psaní nebo hraní výrazně zpříjemní.



Yenkee a CZC zvolili opěrku zápěstí přichycenou šrouby. Sice lze v případě potřeby odmontovat, není to ale tak pohodlné jako v případě magnetů

U mechanických klávesnic je přitom opěrka ještě důležitější – většinou jsou vyšší jak jejich základny, tak samotné klávesy a zápěstí bez opěrky potom může být nepříjemně zalomené. A ještě příjemnější je, pokud lze opěrka snadno odepnout – ideálem tak je připevnění pouze pomocí silných magnetů.