Velký srovnávací test batohů pro 14" notebooky. Limit 2 500 Kč, 16 modelů a obrovské rozdíly

Batoh na notebook je pro mnohé praktičtější než brašna – uvolní vám ruce a pojme více věcí. Abyste se lépe vyznali ve velké nabídce modelů, otestovali jsme pro vás rovnou šestnáct menších batohů.

Na jaře 2020 jsme testovali šestnáct batohů pro 15,6" noteboky, tentokrát jsme se zaměřili na menší modely, které pojmou maximálně úhlopříčku 14". Nabídka není tak široká, přesto není lehké se v batozích vyznat a uživatelé tak vybírají často jen podle vzhledu. V tomto testu se mezi sebou opět utkalo šestnáct batohů, oproti modelům pro 15,6" notebooky jsou většinou trochu menší. Proč tedy nesáhnout po větším batohu pro patnáctku?

Tím hlavním důvodem je fakt, že v kapse tak velkého batohu pak 14", či dokonce 13,3" notebook plave a jeho ochrana třeba při pádu batohu na zem není příliš valná, ani místo není využito efektivně. Navíc ne každý potřebuje se svým notebookem přenášet spousty věcí. I přesto v našem testu najdete jak tenké, tak vyloženě „nafukovací“ modely, které pojmou i oblečení, boty a další věci. Nastavili jsme cenový strop na 2 500 Kč, aby byly batohy srovnatelné – přesto jsou mezi nimi opravdu velké rozdíly.

Specifické požadavky

Každý má jiné požadavky, takže nelze tvrdit, že je výherce našeho testu vhodný pro všechny. Někdo má rád jednu velkou komoru na vše (jako má Crumpler), jiný ocení více komor a spoustu kapes na drobnosti. Také v designu platí „sto lidí, sto chutí“. Manažer hledá minimalistický batoh k obleku, cestovatel zase objemnější s možností upnutí na kufr, další půjdou po praktičnosti, designu...



Testované batohy seřazené podle hmotnosti.

Na začátku výběru se budete jistě dívat po maximální úhlopříčce notebooku, jakou batoh pojme. Neméně podstatné jsou však i rozměry celého batohu. Třeba takový Crumpler Beehive si se svou velikostí nic nezadá s batohy pro 15,6" notebooky, protože má druhou komoru umístěnou vespod. Také si ujasněte, zda vyžadujete třeba přihrádku pro tablet a zda chcete mít notebook umístěn v samostatné komoře, kde mu bude líp než ve společné. Zase ale budete muset otevírat dva zipy.

Pokud v batohu nosíváte věci, o které by se mohl notebook poškodit, je lepší ho mít od nich zcela oddělený. Samozřejmostí by i tak ale měla být polstrovaná přihrádka pro notebook ideálně ještě podšitá jemným materiálem, aby se zabránilo poškrábání povrchu notebooku.

Nejlépe je notebooku v polstrované přihrádce zavěšené nad dnem samostatné komory, kde bude zajištěn i proti pohybu

V našem testu se setkáte se dvěma základními typy konstrukcí. První (viz třeba Samsonite) obsahuje spoustu hlavních komor a vedlejších/vnitřních kapes, do kterých si roztřídíte všechen přenášený obsah. Je určena především pro ty, kteří mají systém v tom, co kam umístí, a přenáší stále stejné věci. Je také ideální pro přenášení dokumentů a listin, aby se nepomačkaly. Druhý typ konstrukce reprezentuje jedna hlavní komora, do které si dáte vše. To je výhodné když převážíte objemnější oblečení a boty, nebo máte rádi vše pohromadě.