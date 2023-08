Velký srovnávací test: 15,6" a 16" notebooky s cenou do 20 000 Kč

Zarážející skutečností v našem testu byl u řady notebooků starý či pomalý Wi-Fi adaptér. A to nejen s podporou pouze Wi-Fi 5, ale také jen jednoho streamu. To znamená poloviční rychlosti v obou pásmech. Nejnovější Wi-Fi 6/6E adaptéry se dvěma streamy a obřími přenosovými rychlostmi přitom stojí jen o pár dolarů více. Dávejte si na to tedy velký pozor. Wi-Fi modul je sice možné u všech notebooků v našem testu vyměnit, přesto zamrzí, že kvůli několika ušetřeným dolarům musí docházet k takovým kompromisům.

V našem testu jsme se obešli bez dedikovaných grafických karet, protože ty integrované už mají dostatek výkonu jak pro práci s programy využívajícími GPU, tak pro nenáročné hraní her. Notebooky se slabými dedikovanými nemá smysl kupovat. Na seriózní hraní her sáhněte po stroji osazeném alespoň GeForce GTX 1650 Ti, lépe ale po RTX 3050.

Na OLED displej sází především Asus, jak je vidět i v našem testu. OLEDy přinášejí dokonalou černou barvu a úchvatné barvy s gamutem pokrývajícím široký barevný prostor DCI-P3, ten však lze třeba pro přesnou úpravu fotografií omezit aktivací funkce HDR na sRGB. Tyto panely mají také obří jas, ale současně lesklý povrch a jsou náročnější na energii. Donutí vás k tomu, abyste v co nejvíce aplikacích využívali tmavý režim a psali třeba ve Wordu bílým písmem na černé stránce, jinak by kvůli bílým plochám byl notebook velmi rychle vybitý. I proto rozhodně nelze říci, že jsou OLED panely lepší. Na seriózní práci může být vhodnější takový IPS panel u Acer Aspire 5 15 s rozlišením 2 560 × 1 440 px a nízkou barevnou odchylkou.

V našem testu jsme se však zaměřili především na co nejnovější modely, výjimkou je jen HP 15s-eq2566nc, který byl také nejlevnější a skončil jako poslední. Kritériem pro účast v našem testu byl cenový strop 20 000 Kč i s operačním systémem, klasická nekonvertibilní konstrukce, úhlopříčka displeje 15,6" nebo 16" s tím, že by nemělo jít o herní notebook, aby byly stroje snáze přenositelné a také porovnatelné. Každý výrobce mohl mít v našem testu až dva rozdílné stroje. Konfigurace notebooků v našem testu jsou opravdu rozmanité – jdou napříč různými generacemi, platformami Intel a AMD, využívají různé displeje a mají až 16 GB paměti RAM a až 1TB PCIe 4.0 SSD. I proto je opravdu z čeho vybírat.

Jak jsme testovali

Kvůli tomu, že je notebook kompletním počítačem s monitorem, klávesnicí, reproduktory i myší, je při testování nutné zaměřit se na všechny jeho komponenty. Celkové hodnocení jsme tak rozložili do pětice kategorií s různými váhami podle důležitosti: Výkon (35 %), Výdrž a příkon (10 %), Ergonomie (35 %), Vybavení (15 %) a Servis (5 %). Pokud stanovené váhy nevyhovují vašim požadavkům, soustřeďte se na výsledky v dílčích kategoriích, ne pouze na celkové pořadí.



Všechny notebooky v našem testu mají podsvícené klávesnice, takže na nich můžete snadno pracovat i za tmy

Univerzální i úzce zaměřené testy

Pro získání komplexního obrázku o výkonu notebooku a porovnání výsledků například s vaším stávajícím strojem využíváme moderní bench­mark PCMark 10 v jeho nejnovější verzi. Ta obsahuje tři scénáře: základ, produktivita a tvorba, přičemž všechny zahrnují do celkového výsledku i výkon pevného disku. V tabulce najdete u každého notebooku celkové skóre i z dílčích scénářů (testováno v standardním režimu) a můžete tedy jednotlivé stroje porovnat nejen mezi sebou.

Grafický výkon jsme testovali i zvlášť, a to nejnovější verzí benchmarku 3DMark ve čtyřech kategoriích: Time Spy, Fire Strike, Night Ride a Wild Lifer. Tyto testy jsou v bezplatné verzi 3DMarku, takže si můžete výsledky v tabulce porovnat například se svým stávajícím počítačem. To platí i pro poslední syntetické grafické benchmarky – náročné Unigine Heaven 4.0 a Unigine Valley 1.0 s nastaveným rozlišením Full HD a vysokými detaily. U her Far Cry Primal a strategie Warhammer 40.000: Dawn of War jsme využili vestavěný benchmark při nastaveném rozlišení 1 920 × 1 080 px a vysokých detailech.

Nedívejte se jen po nejnovější generaci procesoru, ale hlavně po výbavě, která vás zajímá. Mezigenerační rozdíly jsou malé

Velký vliv na celkové skóre mají praktické testy, jako je komprese zvuku a videa. U zvuku jde o převod WAV ripu z celého hudebního CD do MP3 s proměnným datovým tokem za pomocí enkodéru Lame MP3 Encoder a představuje intenzivní zátěž jednoho procesorového jádra. Naopak převod videa do H.264 využije více vláken a posloužila pro něj asi osmiminutová nahrávka z digitální televize, která byla do H.264 převáděna pomocí aplikace HDConverToX.

Dalšími procesorovými testy byly benchmarky Cinebench R15, R20 i nejnovější R23, které měří čas při renderování 3D scény jedním a všemi dostupnými procesorovými jádry. Nesměl chybět ani test disku při čtení/zápisu sekvenčním i malých souborů, což obstaral program Crystal­DiskMark 8.0.4c.

Displej a baterie

Samozřejmostí jsou testy výdrže na baterii, před kterými jsme notebooky zcela vybili a opět nabili, aby dosáhly jejich baterie plné kapacity. U každého stroje jsme nastavili jas displeje 120 cd/m2, takže měly notebooky stejné podmínky. Test v klidu znamená lehkou kancelářskou činnost, zatímco přehrávání 4K videa probíhalo pomocí vestavěného videopřehrávače ve Windows využívajícího hardwarovou akceleraci. Důležitá může být pro někoho také doba, kterou notebook potřebuje k nabití baterie do plného stavu. Baterie jsme tedy nabíjeli za zapnutého stavu hodinu a zbytek času přičetli z toho, co ukazovala Windows 11.



U všech notebooků je možné odšroubovat spodní kryt a vyměnit alespoň některé komponenty. U HP je k tomu ale nutné odlepit gumové pásky

Měřili jsme i v kategorii Ergonomie – například úhel otevření víka pomocí aplikace Clinometer v mobilním telefonu nebo minimální a maximální jas obrazovky s optickou sondou X-Rite i1 Display. Nejlépe jsou hodnoceny notebooky, které dosahovaly nejvyššího maximálního a nejnižšího minimálního jasu. Nechybí ani měření kvality displeje stejnou optickou sondou. Šlo hlavně o gamut (jeho velikost a zda odpovídá nejpoužívanějšímu barevnému prostoru sRGB) a průměrnou barevnou odchylku ΔE. Čím větší je její hodnota, tím méně věrné jsou barvy, které na displeji uvidíte.