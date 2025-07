Velký srovnávací test 11 herních a 6 kompetitivních monitorů. Tady jde hlavně o rychlost

Herní monitory za poslední dobu výrazně pokročily a nejpříjemnější změna se týká jejich ceny. Zatímco před rokem a půl stál dobrý herní monitor s rozlišením Full HD přes 4 000 Kč a obstojný přes 3 000 Kč, dnes jsou požadované částky o tisícovku nižší, přičemž kvalita stoupá. Do velkého srovnávacího testu jsme vytipovali jedenáct levných herních monitorů s cenou okolo 3 000 Kč, abychom vybrali ty nejlepší.

Nadto jsme ještě připravili další porovnání rychlejších herních Full HD monitorů do druhé výsledkové tabulky. V ní naopak máme cenové rozpětí 5 000 až 20 000 Kč, což nám pomůže ilustrovat, kolik dává smysl připlatit za rychlost herního monitoru i kde se nachází co možná nejlepší poměry ceny a výkonu.

Kde jsou kompromisy?

Mluvíme zde o levných monitorech, což automaticky znamená, že nebudou umět úplně vše a že budou mít určité nedostatky. Nejzávažnější nedostatky některých testovaných monitorů jsou v jejich stojanu, který neumožňuje nastavení výšky nebo otáčení a který je typicky příliš nízký, což pro dlouhodobé používání počítače nechcete. Další ústupky jsou v konektivitě, třeba USB-C na testovaných monitorech nehledejte.



Externí ovládání monitoru zvané puk. Umožňuje rychlé volby a pohodlnější ovládání monitoru. Profesionálové ocení, že při přenastavování monitoru omylem nezmění jeho polohu.

Pro snížení ceny se často do monitorů dává panel typu VA, což není špatné samo o sobě, ale velmi často to indikuje horší kvality. Týká se to barev, pozorovacích úhlů a monitor s tímto panelem je mnohem složitější vyladit s ohledem na rychlost pixelových přechodů a jejich překmity. Takovéto vyladění může být problém u všech levnějších monitorů, výrobci se na to tolik nesoustředí. Také tolik neladí barvy, pokud potřebujete například pracovat v barevném prostoru sRGB, zato široké barevné gamuty zde nedostanete v přesném podání vůbec.

Tu a tam má téměř každý levný monitor nějaký nedostatek v určitém ohledu. Překvapivě se nejedná o žádné zásadní problémy, ale o drobnosti, které někomu mohou vadit a jinému nikoli. Právě proto bereme do těchto testů mnoho modelů, abychom našli ten správný pro vás. Doporučujeme, abyste si podrobně prostudovali výsledkovou tabulku.

Co znamená více hertzů

Sice jsme levné a drahé herní monitory nemíchali do jedné výsledkové tabulky, ale nabízíme detailní porovnání. Prvním klíčovým faktorem je obnovovací frekvence, ta nemá prvořadý vliv na vnímanou ostrost pohybujících se objektů na obrazovce (motion blur), ale předně pomáhá s co možná nejnižší latencí. Tedy vidíte rychleji, co se děje ve hře, také jste s hrou více propojeni skrze myš a klávesnici, celkově je responzívnější.

Dnes lze levně pořídit dobrý a rychlý herní monitor, ceny jdou dolů, kvalita nahoru

Možná ještě důležitějším údajem je průměrná pixelová odezva při přechodech mezi odstíny šedé, ta udává, jak ostře budete vnímat obraz v pohybu. Pixelový přechod by měl být ideálně v časovém okně dané obnovovací frekvence, takže třeba u 500 Hz by měl trvat 2 ms či aspoň by měl být velmi blízko.

Alternativně existují funkce backlight scanningu, které pomocí problikávání podsvícení dokáží „zmrazit“ obraz na obrazovce podobně jako blesk zmrazí focenou scénu. Backlight scanning nemusí vždy fungovat bezchybně a ve výsledkové tabulce naleznete i komentář o jeho fungování. Pokud vám jde o maximální zřetelnost obrazu v rychlé počítačové hře, tohle může být klíčový parametr a následně si funkci zapněte.

Co dostanete navíc?

Když se podíváte do výsledkových tabulek, uvidíte, že dražší monitory jsou ve výše vyjmenovaných ohledech lepší. Čísla jsou však jedna věc a praxe druhá. Vždy bude záležet na tom, jaké hry konkrétně hrajete a jaký je zbytek vaší herní výbavy. Čím je hra méně akční a děláte ji více pro zábavu, tím levnější monitor můžete shánět. Čím je hra rychlejší a čím vyšší máte ambice v ní být dobří, tím výše chcete sáhnout.



Levné modely mají krátké stojany, které neumožňují výškovou nastavitelnost a většinou je nutné monitor podložit. Naštěstí nechybí VESA úchyt, který umožňuje připevnit kompatibilní rameno pro plnohodnotnou ergonomii.

Je tedy v praxi znatelný rozdíl mezi dobrými monitory s 180 Hz, 200 Hz a 240 Hz? Ne nutně, takovéto monitory se nám srovnaly na prvních třech místech v testu, paradoxně se v celkovém skóre monitory seřadily od nejpomalejšího a dovedeme si představit, že někdo bude po herní stránce preferovat 200Hz model. Naopak náročnější hráč se skvělou herní výbavou by rozdíl pocítit mohl.

Nicméně pro náročnější hráče bychom doporučili příplatek k pěti až šesti tisícům korun a sáhnout po monitoru s obnovovací frekvencí okolo 300 Hz. Oproti 200Hz monitorům jde s kvalitním herním vybavením poznat rozdíl a příplatek není až tak zásadní.

Kvalitní monitor je důležitý pro ponoření do hry, zpříjemní hraní a v kompetitivních hrách pomůže vyhrávat

Pokud ovšem směřujete na profesio­nální nebo poloprofesionální úroveň, budete chtít to nejlepší na trhu, což se týká veškeré výbavy včetně monitoru. Budete požadovat co nejvíce hertzů, co nejkratší pixelové přechody i latence a dodatečné funkce. Třeba AOC Agon AG246FK a BenQ Zowie XL2566X+ mají dodatečný puk pro rychlé ovládání presetů, případně druhý jmenovaný má perfektně vyladěný backlight scanning s názvem DyAc2 a všude na stojanu jsou stupnice pro přesné nastavení. Počítá se, že s monitorem bude hráč jezdit po turnajích a základem konzistentního výkonu je mít monitor, myš, klávesnici a židli vždy ve stejné pozici.

Na profesionální scéně je Full HD rozlišení a úhlopříčka okolo 24" u akčních her typu Counter-Strike jako nepsané pravidlo, všichni mají takovýto monitor. Když už však hodláte utratit okolo 20 000 Kč za monitor s velmi nedokonalým panelem TN, proč nemít téměř perfektní OLED? Můžete koupit 480Hz 27" OLED s rozlišením QHD, který bude v podstatě ve všech ohledech stejný nebo lepší. Pokud je pro profesionála Full HD a 24" mantra, tak se takového monitoru asi bude držet, ale do mainstreamu již proniklo rozlišení QHD a možná je čas naskočit do tohoto rozjetého vlaku.