Velký příplatek za minimální posun výkonu. Test grafické karty Asus TUF Gaming RTX 5070

Plusy Tiché chlazení DisplayPort 2.1b Minusy Nepříliš velký výkonový pokrok Jen 12 GB VRAM Větší rozměry

Na začátku března na trh oficiálně vstoupily grafické karty s čipem Nvidia GeForce RTX 5070 a 12 GB VRAM. Moc se však nedá říct, že by se daly reálně koupit a už vůbec ne za doporučenou cenu 16 449 Kč. Karet na skladech velkých e-shopů je minimum a ceny byly okolo 20 000 Kč a výše.

To platí pro všechny nové grafické karty Nvidie z řady RTX 5000, jsou typicky nedostupné a případně si za ně obchodníci říkají přemrštěné ceny. Asi zde nemá smysl rozebírat přesné ceny, ale orientačně v první polovině března stál model z nižší řady téměř tolik, co model z řady o jedna výše. Je to způsobeno nedostatkem karet, takže se všichni snaží navýšit ceny, jelikož zákazník nemá moc na výběr.

Běžně bychom nad tím mohli mávnout rukou a doporučit podobně výkonné modely ze starší generace RTX 4000. Jenže ty se kompletně vyprodaly, Nvidia už dávno ukončila jejich výrobu a mnoho lidí pochopilo situaci velmi rychle a karty zkrátka vykoupili. V době psaní článku se občas karty řady RTX 5000 naskladní a kvůli vysokým cenám se hned neprodají – jejich koupě nemají smysl. Zatím však nedokážeme říct, jestli se skutečné tržní ceny zastaví na těch doporučených, nebo půjdou výše. A to je pro úspěch GeForce RTX 5070 naprosto klíčové.

Porovnání s konkurencí

Nejlepší mezigenerační porovnání se nabízí s RTX 4070 Super, která stála o dva tři tisíce více, nabízela trošičku nižší výkon a také 12 GB VRAM. To není výrazný pokrok, ale kdybychom se dívali pouze na poměr ceny a výkonu, tak i takto drobný rozdíl udělá hodně. Při skutečné ceně 16 449 Kč by to RTX 5070 katapultovalo mezi karty s nejlepším poměrem ceny a výkonu.



Zadní plát je kovový a stylový.

Cena zde přitom hraje naprosto rozhodující roli, už jen pouhé zdražení na 18 500 Kč by novinku posunulo na stejný poměr ceny a výkonu jako RTX 4070 Super. Tu kartu jste však mohli už rok používat a koupit v době, kdy byla bezproblémově dostupná – teď už ji na trhu neuvidíte. Aktuální ceny okolo 20 000 Kč tak vůbec nedávají z tohoto pohledu smysl a nedoporučujeme za ně RTX 5070 pořizovat. Pokud byste tuto konkrétní řadu chtěli, počkejte minimálně na ceny okolo 18 000 Kč, ale ani to nemusí být dobrá koupě.

Na trh se totiž dostávají i konkurenční grafiky od AMD, konkrétně zde mám na mysli řadu RX 9070, model od Gigabytu testujeme na straně 84. Papírově mají obě grafiky stejnou doporučenou cenu, ale to v dnešní době nic neznamená. Reálně se karty dají koupit a stojí pod 20 000 Kč, což není ideální cena, ale AMD je výkonnější (grafy s přímým porovnáním nabízíme u recenze RX 9070).

AMD má navíc 16 GB VRAM, což kartu činí výhodnější pro hraní na vyšší rozlišení, zejména 4K. Pokud vedle sebe skladem za stejné ceny uvidíte GeForce RTX 5070 a Radeon RX 9070, karta od AMD spíše bude lepší volbou. Nadto ji máte vyšší šanci reálně koupit a pravděpodobně bude levnější. Kartu od Nvidie brzdí zejména pouhých 12 GB VRAM, představovali bychom si více.

Vyplatí se upgrade?

Důležitou otázkou je, zda přejít na RTX 5070 z nějaké ze starších grafik. Například když máte rozpočet 20 000 Kč na grafiku a čekali jste na novou generaci. Jestliže novou grafickou kartu opravdu potřebujete a nelze počkat ani o měsíc déle, tak kupte RTX 5070 nebo RX 9070, nejedná se o špatné grafiky, jen nejsou výhodné.

Kdo může chvíli počkat, nechť tak udělá. Situace na trhu se snad umoudří, jakmile se spraví skladové zásoby. Aktuálně nové grafiky (vyjma RTX 5090) nenabízí výrazně vyšší výkon ani kapacitu VRAM oproti modelům z řady RTX 4000. Pokud jste tedy nezvažovali koupi grafiky tehdy, dnes se situace nikterak zásadně neposunula.

12 GB VRAM

Pár odstavců si zaslouží i kapacita VRAM. 12 GB je momentálně málo pro nejnovější hry, například jsem se s problémy setkal při hraní Indiana Jones and The Great Circle na vysoké detaily při path tracingu. Nebylo to jen při použití 4K rozlišení, které je na paměti nejvíce náročné, ale i při hraní na QHD rozlišení. Musel jsem jít dolů s detaily hry, jinak mě čekal nízký výkon, záseky i pády hry.

Není nic příjemného, když si koupíte nejnovější grafiku, abyste hráli novou počítačovou hru, a hned musíte snižovat detaily. Na druhou stranu u dalších testovaných her jsem se s problémy nesetkal, takže 12 GB může stačit. Zde se však obloukem vrátím k cenám, toto chování bych spíše dokázal tolerovat u grafiky s cenou do 15 000 Kč než za 20 000 Kč.

Model od Asusu

Testovaný model Asus TUF Gaming RTX 5070 12 GB se choval příkladně, má rozumně nízké teploty a chlazení je hezky tiché. Patří už spíše k prémiovým kouskům, takže očekávejte větší rozměry i vyšší cenu. Z pohledu rozměrů je nejzásadnější šířka 3,125 slotu nebo délka 329 mm, to je cena za dobré chlazení.

A potom tu je ještě peněžitá cena, model jsem sice neviděl skladem, ale mnoho e-shopů má nastavenou cenu 22 990 Kč. Pokud je dnes „normální“ cena základních modelů řady RTX 5070 20 000 Kč, tak prémiový model stojí o pár tisíc výše. Připomenu, že RTX 5070 Ti se 16 GB VRAM má stát 22 400 Kč, ale reálně se prodává okolo 29 000 Kč.



Napájecím konektorem je opět 12VHPWR, který občas dělá problémy. Vedle něj vidíte přepínač BIOSů s tichým a výkonným režimem.

Abych to celé nějak shrnul, vše se odvíjí od reálných cen za grafiky. Nedá se doporučit grafická karta, která stojí tolik, na kolik má vyjít vyšší, výkonnější model s vyšší kapacitou VRAM. Proto bych předně doporučil počkat na dobu, kdy se trh stabilizuje, ať můžeme vidět reálné ceny nových grafik. Nemůžeme si totiž být jistí, že budou platit doporučené ceny od Nvidie.

Alternativně vás nasměřuji na recenzi karty RX 9070, AMD udělalo znatelný pokrok, v mnoha ohledech se na Nvidii dotáhlo a někdy ji i přeskočilo. Hlavně se zdá, že dostupnost konkurenčních karet v obchodech je lepší, takže je pravděpodobné, že se dříve umoudří i jejich ceny. Radeon RX 9070 má i zásadní výhody jako vyšší kapacitu VRAM.

Odhlédnu-li od cen, Nvidia s modelem RTX 5070 neudělala žádný zásadní mezigenerační pokrok. Tato karta je asi o 3 % výkonnější než RTX 4070 Super a o více než 20 % výkonnější než dva roky stará RTX 4070. Pokud by se prodávala za cenu jako RTX 4070, jednalo by se o dobré mezigenerační vylepšení. Čip RTX 5070 není špatný a karta od Asusu se dá ohodnotit jako povedená, nikde nevidím žádné problémy, nicméně vše kazí aktuálně špatná dostupnost a nadhodnocené ceny.

Asus TUF Gaming RTX 5070 12 GB Grafika má dobré chlazení, nízké teploty a tichý provoz. Výkonově je ideální pro hraní ve Full HD a QHD rozlišení, ale čekali jsme větší mezigenerační výkonový skok. Parametry modelové značení: TUF-RTX5070-12G-GAMING grafický čip: GB205 výrobní proces: TSMC 4N takt GPU (základní / boost): 2 325 / 2 542 MHz počet stream procesorů: 6 144 počet ROP: 80 texturovacích jednotek: 192 paměť: 12 GB GDDR7 rychlost pamětí: 1 750 MHz (28,0 Gb/s) šířka paměťové sběrnice: 192 bitů propustnost pamětí: 672 GB/s výstupní konektory: 2× HDMI 2.1b, 3× DisplayPort 2.1b přídavné napájení: 1× 16pin 12VHPWR sběrnice: PCIe ×16 5.0 délka karty: 329 mm počet zabraných slotů: 3,125 Testovací sestava základní deska: Gigabyte X870 Aorus Elite Wi-Fi7 procesor: AMD Ryzen 7 7800X3D chladič procesoru: Noctua NH-D15 G2 paměti: Kingston Fury Renegade 7 200 MT/s CL38 2× 24 GB (@6 400 MT/s CL32) úložiště: Adata Legend 850 2 TB, Kingston Fury Renegade NVMe 4 TB zdroj: Gigabyte Aorus Elite P1000W 80+ Platinum skříň: Lian-Li Lancool 215 OS: Windows 10 Pro ovladače: Nvidia 572.50 Cenové srovnání XFX Swift AMD Radeon RX 9070 XT 16G – 20 500 Kč

Asus TUF Gaming RTX 5070 12 GB – 22 990 Kč

MSI RTX 5070 Ti 16G Ventus 3X OC – 29 999 Kč

