Velký cenový přehled elektrických samohybů

Koloběžky, jednokolky, hoverboardy nebo elektrické skateboardy – to jsou příklady vozítek, kterým se nevyhnula elektrifikace. Všechny mohou dobře sloužit především jako individuální dopravní prostředky ve městech. Poradíme, na co si dát při jejich výběru pozor.

Elektromobilita je nejen otázkou elektrických automobilů, ale i dalších samohybů, které přesun usnadňují nebo kompletně zajišťují díky elektrickému motoru. Ostatně ulice českých měst úspěšně zaplavily elektrické koloběžky, stále častěji potkáváme elektrické jednokolky a výjimkou nejsou ani jezdci na elektrických longboardech nebo hoverboardech. Všechny tyto kategorie mají svoje výhody i nevýhody, jedna ale zůstává stejná – výrazná závislost na nabíjení.

Jakmile elektrické koloběžce dojde šťáva, nestane se z ní běžná koloběžka, ale výrazně neergonomické a těžké vozítko, s nímž dál než na nejbližší tramvaj nechcete jet.

Další kategorie jsou na nabití závislé kompletně – jakmile jednokolce nebo hoverboardu dojde energie, přestávají fungovat potřebné senzory a především motor, který se stará o pohyb a rovnováhu, a z vozítka je rázem těžké příruční zavazadlo. I přes tuto hlavní slabinu jsou ale elektrická vozítka skvělí pomocníci pro více či méně pohodlný pohyb především ve městech, kde nedává individuální automobilová doprava smysl z důvodů časových ani ekologických.

Koloběžky do města

Nejčastějším elektrickým vozítkem pro pohyb ve městech jsou samozřejmě skládací koloběžky. Jejich udávaný dojezd se standardně pohybuje do nějakých 30 kilometrů (v reálném provozu počítejte spíše s 20 kilometry) a i po vybití je lze složit a docela pohodlně převézt autobusem nebo třeba metrem. Tento typ koloběžek je nazýván také jako last-mile, což skvěle vystihuje i jejich další bezvadné využití – tedy dopravu od automobilu zaparkovaného na okrajovém záchytném parkovišti. Malé městské koloběžky se jednoduše vejdou do drtivé většiny automobilových zavazadelníků a mohou tak pomoci k pohodlné cestě do zaměstnání i z okrajových částí měst nebo vzdálenějších obcí.