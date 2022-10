Velké techničáky by mohly skončit v roce 2024. Díky online registru vozidel nejsou potřeba

Ve sněmovně je před třetím čtením vládní návrh novely zákona o pozemních komunikacích s pozměňovacím návrhem poslance Stanislava Blahy, který sníží byrokracii a usnadní řidičům život.

„Namísto stávajících dvou dokladů – technického průkazu vozidla (tzv. velkého techničáku) a osvědčení o registraci vozidla (tzv. malého techničáku) bude vydáván pouze jediný doklad, a to osvědčení o registraci vozidla, které bude obsahovat více údajů než současné osvědčení o registraci vozidla,“ píše Blaha v důvodové zprávě.

Zrušení velkého techničáku a rozšíření toho malého by bylo v souladu s mezinárodním právem (řada zemí EU už má jen jeden průkaz). Do malého techničáku by se měly doplnit informace užitečné zejména pro řidiče, Blaha však mluví například o datu první registrace v ČR nebo emisní limitu, ale ne například o podporovaných kolech a pneumatikách.

Veškeré údaje jsou ale každopádně dostupné v registru vozidel, kam mají přístup úřady i stanice pro měření emisí, provádění STK a evidenčních prohlídek. Řidiči pak mohou údaje v registru prohlížet na webu skrz Portál občana.

Stávající průkazy by zůstaly nadále platné, nové by se vydávaly od začátku roku 2024. Blaha uvádí, že úprava informačních systémů si vyžádá asi 1,5 milionu korun, ušetří se tím ale asi 18,7 milionu korun ročně.

Novela usnadní také přepis vozidel. Evidenčním kontrolám by se prodloužila platnost z 30 dní na dva roky. Protokol o evidenční kontrole pak nebude třeba mít s sebou při vyplňování žádosti o změně vlastníka, protože si úřad bude moci informace zjistit z informačního systému technických prohlídek.

Nově by také při přepisu nemuseli být původní a budoucí vlastník na úřadu současně (či s využitím plné moci), ale mohli by každý přijít zvlášť v různou dobu, avšak vyřízení musí proběhnout na stejném úřadě. Žádosti o zápis do registru silničních vozidel bude možné podávat i elektronicky.