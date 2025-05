Srovnali jsme Mapy.com s šesti dalšími službami od Googlu, Applu, OSM… Která mapa je nejhezčí?

Google loni dramaticky přebarvil své mapy a s drobnými změnami přišly i další oblíbené portály. A tak jsme pro vás připravili další velký mapový souboj. Jak si povedou ve čtrnácti zkouškách počínaje zobrazením Evropy a Makarské a konče hledáním trasy z Kozojed do Kaprouna?

Co uživatel, to jiný vkus a názor, jak dnes mají vypadat digitální mapy, a tak zhodnocení necháme na vás v anketě, kterou najdete na konci článku. My jen připravíme naprosto identické situace vždy v základní mapě, kterou služba nabízí, aby bylo srovnání co nejférovější.

Do souboje povoláme tyto mapové portály v desktopovém webovém rozhraní a neutrálním pořadí podle abecedy:​

15 standardních situací Náš test se skládá z patnácti standardních situací, které používáme i v dalších podobných srovnávacích článcích. Odkazy na všechny pohledy najdete v tomto seznamu na GitHubu.

Oproti dřívějším srovnáním jsme přidali navíc i české turistické Locus Map, které vycházejí z OpenStreetMap, ale vykreslují je podobným stylem jako Mapy.com.

Takže dost řečí, jdeme na to. Prohlédněte si příklady níže, které jen stručně popíšeme, abychom vás nijak neovlivňovali. V závěru označte v anketě tu mapu, které se vám v těchto pohledech zamlouvala nejvíce.

Kontinentální mapa: Evropa

Začněme u nejmenšího měřítka a podívejme se, jak na naší šestici vypadá celý kontinent – ten náš, tedy Evropa. U všech služeb až na Apple Mapy, které podle pohybu na mapě neupravuje její URL, se jedná o zoom/přiblížení s hodnotou 5.

Zoom: 5×

Apple Mapy

Bing Mapy

Mapy Google

Here WeGo

Locus Map

OpenStreetMap