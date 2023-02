Velké plány s malými reaktory. ČEZ je postaví na místě současných uhelných elektráren

Jedním z klíčových prvků tuzemské energetiky se stanou malé modulární reaktory (SMR), do budoucna s jejich výstavbou počítá primárně ČEZ, který jimi chce nahrazovat uhelné elektrárny. Pro ČTK to více rozvedla Silvana Jirotková, která má tuzemský rozvoj SMR v rámci ČEZu na starost.

Tušimice i Prunéřov

Pilotní výstavba malého jaderného reaktoru se připravuje v Temelíně, kde má podle ambiciózního cíle začít fungovat v roce 2032. Následovat by ale měly především lokality největších uhelných elektráren, které jsou největším znečišťovatelem ovzduší v Česku. V rámci dekarbonizace výroby elektřiny a tepla se tak počítá s jejich rušením a využitím potenciálu právě pro výstavbu SMR.



Uhelné elektrárny jsou největším znečišťovatelem v Česku, jejich odstavení tak bude klíčové pro dekarbonizaci tuzemské energetiky (zdroj: faktaoklimatu.cz, CC BY 4.0)

Jirotková za nejvýhodnější lokality označila Dětmarovice a Tušimice, stejně tak by ale SMR mohly vyrůst i v Prunéřově, Ledvicích, Mělníku či Poříčí. Využití lokalit stávajících elektráren je logické, a především ekonomicky výhodné. Podle studie amerického ministerstva energetiky z loňského září může ušetřit 15-35 % celkových nákladů na výstavbu SMR. I ve Spojených státech je výstavba malých modulárních reaktorů velkým tématem – nahradit mohou v budoucnu přes 300 uhelných elektráren – ať už aktivních nebo již nevyužívaných.

Doplněk, nikoli náhrada

Tuzemský plán je ambiciózní nejen svým časovým rozvrhem, kdy by první SMR měl být v provozu už za 9 let, ale také parametry výroby. Za malé modulární reaktory totiž Mezinárodní agentura pro jadernou energii považuje elektrárny do výkonu 300 MW. Uhelné elektrárny, které mají být malými jadernými reaktory nahrazeny však mají výrazně vyšší výkony.

Elektrárna Celkový instalovaný výkon Dětmarovice 800 MW Tušimice 800 MW Prunéřov 1+2 1 490 MW Ledvice 2+3 330 MW Mělník 1+2 572 MW Poříčí 165 MW Pilotní NuScale SMR (USA) 462 MW

Nepůjde tak o plnohodnotnou náhradu tohoto zdroje, nýbrž doplnění nového energetického mixu, který bude v dalších dekádách mnohem víc spoléhat na obnovitelné zdroje. SMR by v něm měly hrát roli stálého a stabilního zdroje, obdobně jako nové systémy akumulace energie z OZE.

Ani malé, ani levné

Navzdory svému názvu nejsou malé modulární reaktory o mnoho menší než běžné jaderné bloky v Dukovanech. Jejich výhoda je však především v jednodušší stavbě, která díky tomu může být znatelně kratší. Velkou neznámou ale zůstávají náklady na výstavbu SMR. Zatím jediným vodítkem se stal celosvětově první projekt společnosti Carbon Free Power, která využije reaktory NuScale pro elektrárnu s celkovým výkonem 462 MW. Náklady se vyšplhaly až na 9,3 mld. dolarů, tedy v přepočtu asi 206 mld. korun.

Pro srovnání můžeme uvést, že odhadované náklady na dostavbu Dukovan se v roce 2020 pohybovaly kolem částky 160 miliard. Dá se však očekávat, že náklady u SMR budou postupem času klesat – do vývoje se zapojuje stále větší množství společností, které budou náklady snižovat nejen technologickým pokrokem, ale i díky konkurenci.