Velká migrace začíná. Microsoft upgraduje počítače s první verzí Windows 11

V září vydané druhé vydání Windows 11 považujeme za lepší než první a měli by na něj bez velkého přemýšlení přejít všichni ti, kteří z jakýchkoli důvodů používají Windows 11 21H2. Pokud jste tak ještě neučinili, očekávejte, že se vám do věci vloží Microsoft. Redmondští totiž oznámili, že od 26. ledna zahajují velkou upgradovací vlnu.

Pokud jste z Windows 11 verze 21H2 chtěli přejít na verzi 22H2, museli jste tak učinit manuálně. Stačilo vybrat volitelnou aktualizaci ve službě Windows Update, případně jste sáhli po Pomocníkovi s instalací.

Jenže standardně je doba podpory dílčích verzí ve spotřebitelských edicích Windows nastavena na dva roky, což znamená, že se pozvolna přibližuje konec podpory prvního vydání Jedenáctek. Ty se s námi rozloučí v říjnu a Microsoft mezitím musí počítače převést na novější verzi.



Aktualizaci na Windows 11 22H2 (2022 Update) popoženete ručně (obrázek: Microsoft)

Jako první přichází na řadu běžné domácí počítače s Windows 11 Home a Pro. K poznávacím znamením patří to, že je nespravuje žádná organizace. Tímhle sítem pochopitelně projde také řada podnikových počítačů, typicky v malých firmách, kde se pokročilejší správa neřeší.

Neznamená to, že budou všechno počítače upgradovány ze dne na den. Proces to bude postupný a Microsoft tentokrát explicitně zmiňuje, že se mezi prvními dostane na stroje, na nichž Windows 11 21H2 běží nejdéle. Případné aktualizaci stále mohou bránit nekompatibilní ovladače nebo programy, případně jiné známé potíže, které by na vašem konkrétním počítači mohly nastat.

Zdroje: Release health / Microsoft