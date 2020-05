Velká analýza 10 000 největších webů ukázala, že jsou tak nějak všechny stejné

Vzpomínáte, jak vypadaly weby před dvaceti lety? Ano, z dnešního úhlu pohledu byly šílené. Byla to doba bizarních animovaných prvků, které všemožně poblikávaly a poskakovaly sem a tam, aniž by to mělo jakýkoliv praktický význam, a také nevkusných barevných kombinací připomínajících zelenofialové šusťákové soupravy a pánské obleky z přelomu 80. a 90. let.

Všechno se to hýbalo a blikalo prostě prosto, že to bylo možné. World Wide Web v té době zažíval svoji pubertu a vývojáři zkoušeli každou novinku, byť to s odstupem dvaceti let vypadá, že si namísto ranní kávy dopřávali spíše LSD a lysohlávky.

Nemějme jim to ale za zlé, tou dobou totiž ještě neexistovaly jakékoliv standardy internetového grafického designu a jak dnes říkáme design rules a best practices.



Pokud jste zažili World Wide Web druhé poloviny 90. let a přelomu století, na toto si jistě sami dobře pamatujete

Ostatně, zavzpomínejte na starý dobrý webový look konce století na stránce The World’s Worst Website Ever, která opravdu důkladně shrnuje všechny tehdejší designové extrémy.

Éra naprosté uniformity

Na stranu druhou, i když tehdejší weby vypadaly všelijak, často to byly příkladné a neopakovatelné originály, do kterých se promítla (byť nevkusná) duše jejich autorů. Dnes se naopak podle stále hlasitější skupiny designérů dostáváme do éry naprosté uniformity, kdy se weby navzájem podobají jako vejce vejci, a kdykoliv některý z nich provede nějaký ten refresh, diskuze se zaplní řečnickými dotazy, koho úspěšného zase okopíroval.

Podívejte se v galerii výše, jak vypadaly některé české weby v roce 1999 a o deset let později

No dobrá, má ale tato podobnost nějaké reálné základy v tvrdých datech, anebo je to jen ničím nepodložený dojem? Stejnou otázku si položila i parta doktorandů z Indianské univerzity a začala pracovat na docela rozsáhlé studii Web Project. Pole výzkumu dobře znali, už dříve totiž zpracovali perfektní článek Understanding the Aesthetic Evolution of Websites (PDF), ve kterém se snažili rozčlenit vývoj podoby webů v posledních třiceti letech do několika ucelených období.

Evoluce webového designu

Vše odstartovala informační éra 90. let, kdy kvůli limitům samotné technologie ještě převládala textová informace nad grafikou a weby často připomínaly úvodní strany tištěných novin, které na tom tehdy byly podobně. Po roce 2000 přichází éra chaosu, kdy se objevují všechny ty nové javascriptové a animované prvky, Java applety a ano, i Flash.



Stránky Hrad.cz v letech 1999, 2009 a 2020

Zhruba v roce 2007 začíná společně s Web 2.0 převládat vkusnější formativní/kinematická éra plná šablon s velkými logy a fotografiemi v hlavičkách. Zrychlili nám internetové přípojky, koupili jsme si rozměrnější LCD monitory, IE jsme vyměnili za technologicky vyspělejší Firefox a bylo to prostě znát.



Stránky Psp.cz v letech 1999, 2009 a 2020

Po roce 2011 konečně začíná převažovat současná kondenzační/flat éra – éra dospělosti (alespoň z dnešního úhlu pohledu), kterou definuje praktická jednoduchá grafika, čitelnost a vítězství obsahu nad formou. A také převaha velkých designových autorit. Třeba tvůrců knihoven jako Bootstrap, jQuery UI apod., které sjednocují podobu GUI prvků na webu, ale také Googlu a dalších, kteří díky svému vlivu prosadí koncepci responzivního designu, nejrůznějších hamburgerových nabídek apod.



Web automobilové Škodovky v roce 1999, 2009 a 2020

Analýza 10 000 webů

Dámy a pánové z Indianské univerzity však chtěli mít tyto předpoklady černé na bílém a podložené tvrdými daty, a tak s pomocí historických snímků stránek z Wayback Machine spočítali, jak se z hlediska barev a struktury měnila v průběhu let jejich vzájemná podobnost.

Aby měli výzkumníci co nejrelevantnější data, provedli několik analýz, během kterých prošli okolo 10 000 jednotlivých webů. Třeba 500 nejnavštěvovanějších stránek podle Alexy, anebo firemní stránky největších amerických firem z indexu Russell 1000.

Weby si jsou stále podobnější, potvrdil výzkum

Pro všechny tyto weby si stáhli jejich historickou podobu od počátku století po současnost, přičemž strojově analyzovali jak barevnou podobnost (pomocí histogramu), tak zmíněnou strukturu. Do třetice snímky projeli neuronovou sítí (v grafu níže se jedná o zelenou linku CNN), která si taktéž vytvořila jakousi vlastní metriku podobnosti.

No, a pak tuto podobnost – respektive její opak, tedy vzájemnou vzdálenost – vynesli pro jednotlivé roky na časovou osu. Podívejte se na ni níže.



Vzájemná vzdálenost podobnosti webů od počátku století po současnost. Čím nižší hodnoty, tím si jsou barvy a struktury webových stránek podobnější.

Jak vidno, vzájemná vzdálenost v podobě webů (Layout, oranžová) dramaticky klesá zhruba od roku 2010/2011. To je ta kondenzační/flat éra reprezentovaná nástupem responzivního designu a generických knihoven typu Bootstrap, generických šablon a také nepsanými pravidly velkých hráčů, které ostatní tak nějak v tichosti převzali a dnes je vyžadují i koncoví uživatelé. Zvykli si na ně a web, který by je nerespektoval, by se pro ně stal nečitelným.



Zatímco zdrojové kódy webů jsou stále unikátnější, podobnost použitých knihoven před deseti lety vyskočila vzhůru.

Stručně řečeno, každý ví, že většina webů má v záhlaví hlavní menu a takto prostě je a přes to nejede vlak. Možná si řeknete, že to je normální, že to je logické, že vše důležité je nahoře, v tom případě, pokud tedy v tuto chvíli surfujete na počítači s Windows, mi odpovězte, proč je na něm vše důležité naopak v zápatí: nabídka Start, hlavní panel, oznamovací oblast atp.

Jednoduše proto, že i po dlouhých letech vnímáme weby jako digitalizovaný papír novin, který přece čteme shora dolů a každé noviny i časopis mají to nejdůležitější včetně svého názvu právě nahoře.

Díky tomu je ale dokážeme snadno číst

Weby si jsou tedy stále podobnější, používají stále podobnější komunikační jazyk a nejspíše bude přibývat situací, kdy si leckdo řekne, že mobilní vzhled stránek X se až příliš podezřele podobá mobilnímu vzhledu stránek Y, a tak muselo zjevně dojít ke krádeži nápadu.

Když bychom se ale na věc podívali stejnou optikou jako studenti z Indiany, jednoduše bychom přišli na to, že si jsou podobné nejen tyto dva mobilní weby, ale vlastně tak nějak všechny. A stále více i ty desktopové.

Díky podobnosti je snadno čteme, dokážeme se v nich vyznat a nepotřebujeme ke každému z nich čtenářský manuál. Na stranu druhou ubylo odvahy, originality a invence.